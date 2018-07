Helsingin käräjäoikeus: Jari Aarnioon liitetystä ex-jengipomosta on tehty vangitsemisen esivaatimus

Helsingin käräjäoikeus on vastaanottanut vangitsemisen esivaatimuksen Keijo Vilhusesta.

Markku Uhari

Helsinki

Helsingin käräjäoikeus on vastaanottanut vangitsemisen esivaatimuksen Helsingin huumepoliisin entiseen päällikköön Jari Aarnioon liitetystä entisestä United Brotherhoodin päälliköstä Keijo Vilhusesta.

STT ja Helsingin Sanomat uutisoivat aiemmin tällä viikolla, että Vilhunen otettiin kiinni epäiltynä osallisuudesta Helsingin Vuosaaressa tehtyyn vanhaan palkkamurhaan.

Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Markus Laine on aiemmin vahvistanut, että Itä-Suomesta otettiin kiinni siviilipuolinen mieshenkilö vuonna 2003 tehtyyn palkkamurhaan liittyvään tutkintaan liittyen. Miehen ei epäillä osallistuneen itse tekoon. Poliisi ei ole kommentoinut miehen henkilöllisyyttä.

Laine vahvisti Lännen Medialle perjantaiaamuna, että siviilistä on tehty käräjäoikeudelle vangitsemisvaatimus.

Käräjäoikeuden kansliasta kerrotaan Lännen Medialle perjantaiaamuna, että vangitsemisasia on määrä käsitellä tänään perjantaina 13. heinäkuuta.

Koska kyseessä on esivaatimus, käräjäoikeudella ei ollut kertoa rikosnimikettä, jonka vuoksi vangitsemisvaatimus on jätetty. Käräjäoikeuden mukaan vangitsemisasiasta on määrä tiedottaa vielä myöhemmin tänään.

Lännen Media tavoitti Vilhusen asianajajan Markku Fredmanin perjantaiaamuna, mutta Fredman ei kommentoinut asiaa.

Jari Aarniota koskevaa vangitsemisvaatimusta ei toistaiseksi ole tullut Helsingin käräjäoikeuteen.

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi on aiemmin vahvistanut, että Aarnio on otettu kiinni myös tutkintaan liittyen. Aarnio on otettu kiinni, koska hänen epäillään tienneen palkkamurhasta etukäteen, mutta ei olisi estänyt sitä. Aarnio on kiistänyt tämän.

Helsingin hovioikeus vapautti Vilhusen kesäkuun puolenvälin jälkeen, kun hovioikeus lopetti huumetynnyrijutun käsittelyn.

Helsingin käräjäoikeudessa Vilhunen ja Aarnio tuomittiin 10 vuoden vankeusrangaistuksiin muun muassa törkeistä huumausainerikoksista.

Vuosaaren palkkamurhassa tapettiin vuonna 2003 ruotsalais-turkkilainen rikollinen Volkan Ünsal. Murhasta tuomittiin neljä miestä elinkautiseen vankeuteen.