Helsingin piispa Teemu Laajasalo sai sakkoja kirjanpitorikoksesta – käsittelyn laaja julkisuus laski sakkojen määrää

Teemu Laajasalo valittiin Helsingin piispaksi syksyllä 2017. Kirjanpitorikos liittyy hänen aiempaan yritystoimintaansa.

Ossi Rajala

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo on tuomittu 1 620 euron sakkoihin tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta Helsingin käräjäoikeudessa.

Laajasalo on itsekin myöntänyt, että hän on jättänyt kolmena tilikautena vuosina 2014-2017 toimittamatta yrityksensä TL Opetus Oy:n myyntilaskuja ja kulutositteita kirjanpitäjälleen. Tämän seurauksena yhtiön liikevaihto sekä tulos ovat olleet liian pienet ja velkojen saldo liian suuri.

Yhtiön juokseva kirjanpito on siten ollut virheellinen, kuten myös siitä johdetut tulos- ja tasetiedot, jotka yhtiön on ilmoittanut verottajalle. Laajasalo on myös jättänyt tilinpäätökset allekirjoittamatta ja tarkastamatta.

Laajasalon mukaan hän on huolimattomuuttaan aiheuttanut virheet. Käräjäoikeus piti huolimattomuutta törkeänä.

– Laajasalon menettely on kokonaisuutena arvioiden ollut selkeästi törkeän huolimatonta, käräjäoikeuden tuomiossa arvioidaan.

Käräjäoikeuden mukaan Laajasalon toiminta osoitti hänessä melko lievää syyllisyyttä, minkä perusteella syyttäjän esittämää 35 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta pidettiin lähtökohtaisesti oikeudenmukaisena.

Käräjäoikeus arvioi kuitenkin samalla, että Laajasalon tapauksessa asian käsittely julkisuudessa on ollut laajaa suhteessa hänen syykseen luettuun tuottamukselliseen tekoon nähden.

– Näihin seikkoihin nähden Laajasaloon kohdistuneiden rikosepäilyjen saama julkisuus on noussut kohtuuttomiin mittasuhteisiin ja epäilyjä koskevalla julkisella käsittelyllä on epäilemättä ollut muita vakavia ja keskimääräistä huomattavasti tuntuvampia seuraamuksia Laajasalon elämään. Näillä perusteilla käräjäoikeus arvioi, että Laajasalolle tuomittavaa sakkorangaistusta on perustetta lieventää noin puoleen hänelle muuten tuomittavasta rangaistuksesta. Laajasalo tuomitaan 20 päiväsakkoon, käräjäoikeus päätti.

Laajasalo on jo aiemmin pahoitellut laiminlyöntiään ja sanonut ottavansa opiksi sekä tyytyvänsä määrättäviin sakkoihin.

Kyseessä ollut kirjanpitorikos ei liity Laajasalon työhön Helsingin hiippakunnan piispana vaan hänen aiempaan yritystoimintaansa.