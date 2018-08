Helteen rajut vaikutukset: Vanhuksen asunnossa mitattiin 42 astetta, ja palvelutalo evakuoitiin sisälämpötilan vuoksi

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super sai runsaasti huolestuneita yhteydenottoja helteen seurauksista. Superin jäsenten mukaan työnantajat eivät olleet varautuneet helteisiin millään tavalla.

Suurin osa Superin saamista viesteistä on koskenut vanhusten palveluasumista ja hoitolaitoksia. Jonkin verran helteestä on tullut viestejä kotihoidon puolelta. Yleisin mitattu sisälämpötila on ollut 30–33 astetta.

