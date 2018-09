Hjallis Harkimo kokee uutuuskirjassa, että hänelle väläytelty kahta eri ministerinsalkkua – En ole katkera

Joel Maisalmi

Kansanedustaja Harry Harkimo avaa poliittista ajatteluaan maanantaina ilmestyneessä kirjassa. Samana päivänä Liike Nytin toimistot avattiin Helsingin Kampissa.

Markku Uhari

Helsinki

Kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo (Liike nyt) kokee, että kokoomuksen johto olisi mallaillut hänelle aikanaan kulttuuriministerin ja ulkomaankauppaministerin salkkuja.

Harkimo kertoo asiasta maanantaina julkaistussa Hjallis Harkimo: Suoraan sanottuna (WSOY) -kirjassa. Kirjan on kirjoittanut Harkimon kanssa toimittaja Riku Siivonen.

Harkimo kertoi jo viikonloppuna julkaistussa Savon Sanomien blogissaan, että entinen pääministeri ja kokoomuksen silloinen puheenjohtaja Alexander Stubb olisi antanut ymmärtää, että kulttuuriministerin salkku olisi ollut hänelle mahdollinen. Sama väite toistuu kirjassa.

Vastaavasti kirjan mukaan kokoomuksen nykyinen puheenjohtaja Petteri Orpo olisi pyöritellyt ulkomaankauppaministerin mahdollisuutta Harkimon kanssa silloin, kun ministerikiertoa tehtiin kokoomuksen ministeriryhmässä.

Orpo ei itse kirjan mukaan muista puhuneen tästä Harkimon kanssa. Harkimo kertoi julkaisutilaisuudessa maanantaina Helsingissä, että tapahtumat on kerrottu hänen muistikuviensa mukaan.

– En ole katkera. Olen katkera ainoastaan siitä päätöksentekotavasta, millä politiikkaa tehdään, Harkimo kuvailee myöhemmin Lännen Medialle.

Hänen mukaansa päätöksentekotapa on pielessä koko poliittisessa järjestelmässä, ei pelkästään kokoomuksessa.

Parin kuukauden aikana kirjoitetussa teoksessa Harkimo kritisoi kokoomuksessa sitä, että päätökset sanellaan. Hän kuvailee kokoomusta kirjassa ”lahkoksi”.

– Aloin nukkua yöni paremmin, hän kertoi ajasta sen jälkeen, kun hän keväällä erosi puolueesta.

”Asiat edellä”

Maanantaina julkaistussa kirjassaan Harkimo avaa taustoja sille, miksi hän erosi kokoomuksesta ja perusti Liike Nytin keväällä yhdessä muun muassa Mikael Jungnerin kanssa.

Ohjaavana periaatteena Liike Nytissä on Harkimon mukaan, että päätöksentekoon saisi osallistua mahdollisimman suuri joukko ihmisiä.

Käytännössä Liike Nyt antaa sen jäsenille äänestysmahdollisuuden sen päätöksentekotapoihin.

– Silloin päättäisimme asiat edellä eivätkä poliittiset ideologiat edellä.

Hän on itse kertonut päättäneensä sote-kantansa Liike Ny -äänestyksen jälkeen vaikka myöntää, ettei kannan muodostus ollut hänelle vaikeaa.

Panttaa vielä ehdokasaikeitaan

Vaikka Harkimo kertoo kirjassa paljon Liike Nytin syntyprosessista, hän ei kerro sitä, aikooko hän hakea ehdokkaaksi kevään 2019 eduskuntavaaleihin.

Liike Nytissä hän on kuitenkin vahvasti tällä hetkellä mukana ja kertoo, että hän on rahoittanut kaiken toiminnan omasta pussistaan toistaiseksi. Tarkempaa rahoitusta on määrä järjestellä, mutta yksityiskohtia rahankeruun tavasta Harkimo ei ole vielä päättänyt.

Kansanedustajaehdokkuudestaan Harkimo kertoo ilmoittavansa lokakuussa.

Entä, jos hän ei aiokaan hakea jatkokaudelle?

– Mä keksin varmana tekemistä.