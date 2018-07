HS: Halla-ahon mukaan kansallismielisen oikeistoryhmän luominen europarlamenttiin on jo pitkällä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että Euroopan eri maiden kansallismieliset puolueet saavat ensi eurovaalien jälkeen yhdistettyä voimansa ja luotua europarlamenttiin ison kansallismielisen, euroskeptisen ryhmän, kertoo Helsingin Sanomat.

Hänen mukaansa valmistelut ovat jo pitkällä.

– Tiedän jo melko tarkkaan, mitä eurovaalien jälkeen tapahtuu, mutta en voi kertoa siitä tarkemmin vielä tässä vaiheessa, hän sanoo.

Aikaisemmin puolueiden väliset erimielisyydet ovat estäneet kansallismielisiä oikeistopuolueita toiminasta europarlamentissa yhtenä rintamana. Tällä hetkellä euroskeptisiä, maahanmuuttovastaisia ja kansallismielisiä puolueita on mukana neljässä parlamentin ryhmässä ja kokonaan parlamenttiryhmittymien ulkopuolella.

Halla-ahon mukaan ensi kevään vaaleissa tärkeintä on välttää hajaantuminen. Siksi tavoitteena on yhteisen ryhmän muodostaminen siitä huolimatta, että yhteisiä nimittäjiä on aika vähän ja puolueiden välisiä linjaeroja paljon.

Yhteisiksi asiakysymyksiksi Halla-aho nimeää kansallisvaltioiden vahvistamisen, tiukan maahanmuuttopolitiikan, eurooppalaisen kulttuurin suojelemisen ja globalisaatiokriittisyyden. Hänen arvionsa mukaan yhteisen sävelen löytäminen on muuttunut Euroopan siirtolaiskriisin myötä helpommaksi.

Isoja erimielisyyden aiheita eri maiden oikeustopuolueiden välillä on muun muassa suhtautuminen Venäjään.

Moni ajaa yhdistymistä

Muun muassa Italian sisäministeri Matteo Salvini on ajanut aktiivisesti yhdistymistä. Hän pyrkii kokoamaan Euroopan laajuisen maahanmuuttovastaisen liikkeen. Halla-ahon mukaan myös perussuomalaiset on käynyt neuvotteluja Salvinin Lega Nord -puolueen kanssa.

Britannian EU-ero vaikuttaa merkittävästi populistipuolueiden tuleviin yhteistyökuvioihin. Brittikonservatiiveilla on tällä hetkellä vahva edustus perussuomalaisten parlamenttiryhmässä, joka on parlamentin kolmanneksi suurin.

Euroopan oikeistopopulististen liikkeiden voimien yhdistämisestä europarlamentissa on keskusteltu kiivaasti sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon ilmoitti viime viikonloppuna suunnittelevansa säätiötä, joka tukisi Euroopan laitaoikeistoa ensi kevään eurovaalien alla.

Radikaaliin oikeistopopulismiin erikoistunut tutkija Leonie de Jonge Cambridgen yliopistosta kommentoi alkuviikosta Bannonin suunnitelmia STT:lle toteamalla, että ajatus eri maiden oikeistopuolueiden muodostamasta vakaasta yhtenäisestä rintamasta Euroopan parlamentissa on täyttä kuvittelua.