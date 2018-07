Huipputapaamisen päivä käynnistyi Helsingissä: Trumpit saapuivat Mäntyniemeen aamiaiselle – Nato vilahti jo puheenaiheena

Presidentit Donald Trump ja Sauli Niinistö (oik.) vilkuttivat lehdistölle Mäntyniemen parvelta ennen presidenttien kahdenvälisiä keskusteluja maanantaiaamuna. Rouva Jenni Haukio (vas.) ja Melania Trump osallistuvat yhteiselle aamiaiselle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Suomen-vierailun virallinen osuus on käynnistynyt.

Presidentti Trump saapui tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion luo aamiaiselle maanantaiaamuna. Trumpit yöpyivät läheisellä Kalastajatorpalla ja siirtyivät aamulla noin kello 9.40 jälkeen Mäntyniemeen, jossa tapaaminen pidettiin.

Tapaaminen alkoi noin varttitunnin aikataulua myöhässä, vaikka matka Mäntyniemi sijaitsee lähellä Kalastajatorppaa.

Käteltyään toisiaan presidentti Niinistö käveli Trumpin rinnalla Mäntyniemeen, ja rouva Trumpin kanssa käveli puolestaan rouva Haukio. Melania Trump sai kukkakimpun saapuessaan.

Presidentti Niinistö ja presidentti Trump vaihtoivat tavanomaisia kohteliaisuuksia saapuessaan. Ennen aamun tapaamista presidentit poseerasivat puolisoineen Mäntyniemen parvekkeella.

Pöytään istuessaan Trump vaihtoi Niinistön kanssa nopeasti pari sanaa Natosta.

– Nato ei ole koskaan ollut näin vahva, Trump sanoi.

Toimittajia ei ollut läsnä Mäntyniemessä, ainoastaan lehtikuvaajia.

Turvatoimet Mäntyniemen ympärillä ovat maanantaina tiukat. Jo sunnuntai-iltana Mäntyniemen ohi menevä Seurasaarentie katkaisiin autoliikenteeltä täysin, ja maanantaiaamuna tilanne oli sama. Koko Mäntyniemeä vartioivat paitsi poliisit, myös puolustusvoimien henkilökunta.

Sununtai-iltana rannalla partioi puolestaan puolustusvoimien vene.

Aamiaisvierailu Mäntyniemessä on etukäteistietojen perusteella ainoa osuus päivän virallisesta ohjelmasta, jossa Melania Trump on miehensä rinnalla. On tavanomaista, että presidenttien puolisoilla on oma ohjelmansa valtiovierailuiden aikana.

Melania Trumpia isännöi Britanniassa maan pääministerin Theresa Mayn aviomies Philip May, joten etukäteen on spekuloitu, että Haukiolla olisi rouva Trumpille vastaava rooli Helsingissä.

Varsinainen tapaaminen Presidentinlinnassa

Presidentti Niinistö ja Trump siirtyvät aamiaistapaamisesta aamupäivän aikana Presidentinlinnaan. Niinistön on määrä tavata Presidentinlinnassa Vladimir Putin, joka saapuu Helsinkiin aamupäivän aikana Moskovasta, jossa hän oli seuraamassa sunnuntaina jalkapallon MM-kisojen finaaliottelua.

Trumpin ja Putinin kahdenväliset keskustelut on määrä alkaa puolenpäivän jälkeen. Jo aamulla Trump on tviittaillut ahkerasti kokouksesta.

– Suhteemme Venäjään ei ole KOSKAAN ollut näin huono, kiitos Yhdysvalloissa jatkunut monien vuosien hölmöys, typeryys ja nyt, järjestetty noitavaino! Trump tviittasi.

Noitavainolla hän viittaa kotimaassaan pidettyyn tutkintaan, jossa selvitetään, oliko Trumpin organisaatio yhteydessä venäläisiin vuoden 2016 presidentinvaalien alla. Venäläisten epäillään vaikuttaneen Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, minkä Venäjä on tosin kiistänyt.

Venäläisten vaaleihin puuttuminen on yksi arvioitu presidenttien puheenaihe.