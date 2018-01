Ihmisoikeusliitto kerää nimiä vetoomukseen pakkoavioliiton kriminalisoimiseksi

STT

Helsinki

Ihmisoikeusliitto kerää parhaillaan allekirjoittajia vetoomukseen, jolla vaaditaan pakkoavioliiton kriminalisoimista rikoslakia muuttamalla. Liitto sanoo, että avioliittoon pakottamista esiintyy selvitysten mukaan myös Suomessa, eikä nykyinen lainsäädäntö riitä niihin puuttumiseen.

Pakkoavioliitto on avioliitto, joka on solmittu ilman toisen tai molempien osapuolten täyttä suostumusta tai johon toinen tai molemmat on pakotettu tai painostettu. Viime vuonna pakkoavioliittojen ilmenemisen Suomessa vahvisti selvityksellään oikeusministeriö.

Avioliittoon pakottamisesta voidaan rangaista Suomessa ihmiskauppana, törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena. Se ei kuitenkaan liiton mukaan kata kaikkia avioliittoon pakottamisen tai pakkoavioliiton muotoja.

Pakottaminen on asianomistajarikos, eli pakkoavioliiton uhrin olisi itse käynnistettävä rikosprosessi. Liiton mukaan tämä voi olla haavoittuvassa asemassa olevalle mahdotonta. Liitto katsoo, että myös puutteet uhrien suojelussa nostavat kynnystä ilmoittaa rikoksesta.



Avioliittoon pakottaminen on määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi muun muassa YK:n naisten oikeuksien sekä Istanbulin sopimuksessa, jonka Suomi ratifioi vuonna 2015. Liiton mukaan sopimus velvoittaa jäsenmaita ja vaatii kriminalisoimaan pakkoavioliitot. Muun muassa Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo kriminalisoineet.

– On jo korkea aika saada Suomen lainsäädäntö tältä osin kuntoon, vielä tällä hallituskaudella, sanoo Ihmisoikeusliiton sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö Johanna Latvala tiedotteessa.

Ihmisoikeusliitto toimittaa vetoomuksen myöhemmin oikeusministeri Antti Häkkäselle.