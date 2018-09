Ilmansaasteet voivat vaikuttaa kätkytkuolemiin

STT, Jaana Haapaluoma-Höglund

Vauvojen kätkytkuolemilla ja ilmansaasteilla voi olla yhteys, kertoo tuore Oulun ja Birminghamin yliopistojen yhteinen tutkimus. Tutkimuksen mukaan kätkytkuoleman riski oli noin 15 prosenttia korkeampi saasteisimpina päivinä kuin vähiten saasteisina.

Kätkytkuolema tarkoittaa terveen vauvan selittämätöntä kuolemaa unen aikana.

Tutkimuksen mukaan tietyillä pienhiukkasilla ja niin sanotulla typpidioksidilla olisi yhteys kätkytkuolemiin.

– Hiukkasia löytyy esimerkiksi liikenteestä ja fossiilisista polttoaineista. Sen sijaan ilman otsonipitoisuuksilla ei ollut yhteyttä kätkytkuolemiin, kertoo kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta.

Tutkimuksen aineisto koostui 200 kätkytkuolematapauksesta kymmenen vuoden ajalta. Se kerättiin Englannista Länsi-Midlandsin alueelta, jossa ilmansaastepitoisuudet ovat Jaakkolan mukaan samat tai hieman korkeammat kuin Suomessa pääkaupunkiseudulla.

Tarkoitus on lähivuosina tehdä samankaltainen tutkimus myös suomalaisella aineistolla.

”Raskaudenajan tupakointi suurempi riski”

Jaakkolan mukaan tutkimus on linjassa aiempien tehtyjen havaintojen kanssa, joiden mukaan passiivinen tupakointi suurentaa lapsen riskiä kuolla kätkytkuolemaan. Tupakansavu sisältää samantyyppisiä yhdisteitä kuin ilmansaasteet, esimerkiksi palamistuotteita.

Myös raskauden aikaisen tupakoinnin on katsottu lisäävän kätkytkuoleman riskiä. Se on Jaakkolan mukaan vauvalle todennäköisesti suurempi riski kuin ilmansaasteet ja passiivinen tupakointi.

– Tupakansavun kautta sikiö altistuu suurelle joukolle kehitystä haittaavia kemiallisia aineita, jotka läpäisevät istukan.

Nuorisopsykiatrian ja lastenneurologian erikoislääkäri Pertti Rintahaka Mehiläisestä toteaa, että Jaakkolan tutkimusryhmän tulokset sopivat aiemmin tehtyihin kätkytkuolematutkimuksiin. Rintahaka on tehnyt väitöskirjansa kätkytkuolemista.

– Aiemmin on esimerkiksi todettu, että kätkytkuolemia tapahtuu myös Suomessa enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla, Rintahaka kertoo.

Professori Jaakkolan mukaan maaseudulla asuva lapsi on periaatteessa paremmassa suojassa kätkytkuolemalta kuin kaupungissa asuva. Kumpikaan tutkija ei kuitenkaan suosittelisi lapsiperheiden muuttoa maalle pelkästään puhtaamman ilman vuoksi.

Taustalla hengittämisen sääntely

Lastenneurologi Rintahaan mukaan kätkytkuoleman syy on yhä epäselvä, mutta se liittyy jollain tavalla hengittämiseen ja sen säätelyyn. On viitteitä siitä, että kätkytkuoleman kokenut lapsi on jossain vaiheessa raskautta tai lyhyen elämänsä aikana altistunut tekijöille, joihin liittyy hapen saannin heikkous.

– Lisäksi on jokin tuntematon laukaiseva tekijä, Rintahaka kertoo.

Kätkytkuolemat ovat Suomessa onneksi joka tapauksessa harvinaisia, asui maalla tai kaupungissa. Toissa vuonna niitä tapahtui vain kahdeksan.

Erikoislääkäri Turkka Kirjavainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä Husista kertoo, että vauvojen selällään nukuttaminen vatsallaan nukuttamisen sijaan on ollut suurin tekijä, jolla kätkytkuolemia on saatu Suomessa vähennettyä.

– Muut syyt ovat todennäköisesti pienemmässä roolissa, Kirjavainen arvioi.

Rintahaan mukaan viime vuonna julkaistun koontitutkimuksen mukaan imetys suojaa kätkytkuolemalta. Myös tutti voi olla suojaava tekijä.