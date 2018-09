Irakilaiskaksosten terrorismijutun käsittely tyssäsi Turun hovioikeudessa – Oikeus odottaa todistajilta Whats App -viestejä Irakista

Irakissa tapahtuneista sotarikoksista syytetyt kaksosveljekset Turun hovioikeudessa tiistaina 11. syyskuuta.

Rebekka Härkönen

Irakilaiskaksosten jutun käsittely Turun hovioikeudessa jumittui heti alkuunsa todistajien kuulemista koskeviin ongelmiin. Miten hovioikeus voi kuulla puolustuksen Irakissa asuvat todistajat ja kuinka kauan sen järjestäminen vie aikaa, näitä syyttäjä ja puolustusasianajajat miettivät parhaillaan.

Hovioikeus on parhaillaan tauolla ja toivoo, että puolustuksen todistajat vastaavat iltapäivään mennessä heille lähetettyihin Whats App -viesteihin. Tauon jälkeen on tarkoitus ratkaista, voiko oikeudenkäynti jatkua vai pitääkö sitä siirtää.

– Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takia olisi tärkeää, että syyttäjän ja puolustuksen todistajat tulisivat kuulluksi tasapuolisesti, totesi valtiosyyttäjä Tom Laitinen hovioikeudelle.

Käräjäoikeudessa puolustuksen nimeämien todistajien kuulemisessa ei onnistuttu lainkaan. Lännen Media kysyi Laitiselta, että onko kaksosveljesten nimeämiä todistajia edes olemassa.

– Meillä on todistajien nimet, mutta heitä ei ole kuultu esitutkinnassa, Laitinen vastasi.

Kaksosten puolustusasianajajat kertovat olleensa yhteydessä osaan todistajista.

Terrorimurhista ja sotarikoksista syytettyjen irakilaisveljesten mukaan heidän todistajansa eivät halua olla Irakin viranomaisten kanssa tekemisissä. Kaksosten mukaan paras vaihtoehto olisi, jos todistajat matkustaisivat Turkkiin Suomen suurlähetystöön antamaan lausuntonsa.

– Oikeusavun saaminen Turkista on yleisesti hankalaa. Arvioni mukaan se kestäisi onnistuessaan 3-6 kuukautta, Laitinen totesi hovioikeudelle.

Oikeussalin ulkopuolella Laitinen kertoi, etteivät puolustuksen todistajat hänen käsityksensä mukaan luota myöskään Suomen viranomaisiin.

Turun hovioikeudella on vaihtoehtoina jatkaa oikeuskäsittelyä luottaen siihen, että todistajat saadaan kuultua sovitun käsittelyajan puitteissa. Toinen vaihtoehto on oikeudenkäynnin siirtäminen, kunnes todistajakuuleminen on saatu järjestettyä.

– Tässäkin on riskinsä, sillä tilanne Irakissa voi muuttua milloin tahansa. Mitään varmuutta ei ole, että todistajat suostuisivat puhumaan tai heidät saataisiin kuultua myöhemminkään, Laitinen totesi tuomioistuimelle.

Syyttäjä ja puolustusasianajajat olivat yksimielisiä siitä, että parhaan vaihtoehdon löytäminen on pelkkää arpapeliä.

– Kukaan ei tiedä parasta ratkaisua, totesi toisen veljeksen puolustaja Mika Miesmäki.

Syyttäjän ehdotus on, että kaksoset auttavat nyt todistajien tavoittamisessa. Puolustusasianajajat Mika Miesmäki ja Kaarle Gummerus uskoivat tämän onnistuvan.

Miesmäki ja Gummerus neuvottelevat parhaillaan päämiestensä kanssa, miten näiden nimeämien todistajien tavoittaminen onnistuisi parhaiten. Neuvotteluhuoneesta kuuluu kiivasta vieraskielistä huudahtelua.

Oikeus pitää taukoa siihen saakka, että asiaan saadaan jonkinlaista tolkkua.

Lännen Media seuraa oikeudenkäynnin etenemistä Turussa. Juttu päivittyy tiistaina iltapäivällä.