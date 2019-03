Isis-lapsia on palannut kriisi-alueelta Suomeen – palaavien suomalaislasten erityistarpeisiin varauduttava

Suomalaisjuuristen lasten määrää Syyrian leireillä ei tiedetä. Suomeen saapuessaan he tarvitsevat monenlaista tukea ja apua, sillä he ovat kokeneet poikkeuksellista väkivaltaa. Kuvituskuva.

Johanna Puukka

Syyrian sota-alueilta on palannut myös suomalaisjuurisia lapsia, sanoo Helsingin kaupungin lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Jonna Vanhanen Lännen Medialle.

Kriisialueilta Suomeen palanneiden suomalaisten lasten määrä on Vanhasen mukaan vähäinen, mutta tilanne voi hänen arvionsa mukaan muuttua. Islamilainen kalifaatti on murenemassa.

– Viime vuosina palaajat ovat olleet yksittäisiä, mutta asiaan liittyviä kyselyjä on tullut, Vanhanen lisää.

Suojelupoliisin arvion mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueille on matkustanut Suomesta yli 80 tunnistettua henkilöä. Heistä parikymmentä on täysi-ikäistä naista ja noin 30 lasta. Lapsista noin puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Osa lapsista on jo täysi-ikäisiä. Alueella on myös syntynyt lapsia, joilla on kytkös Suomeen.

Noin 20 henkilöä on palannut konfliktialueelta Suomeen. Suojelupoliisi ei kerro palaajien ikä- eikä sukupuolijakaumaa operatiivisista syistä.

Lapsille järjestetään apu tarpeen mukaan

Helsinki–Vantaan lentokentän sosiaali- ja kriisipalveluista vastaa Vantaa. Psykososiaalisten palvelujen palvelupäällikkö Mirja Varis sanoo, että heidän tietojensa mukaan kentän kautta ei ole saapunut kriisialueelta lapsia.

Variksen mukaan kriisialueelta palaavan lapsen tilanne on periaatteessa samanlainen tilanne kuin muunkin lapsen. Jos lastensuojelulle tai kriisiavulle on tarvetta, sitä järjestetään.

– Tarve arvioidaan aina lapsi- ja asiakaskohtaisesti, Varis lisää.

Keskustelu niin sanotuista Isis-lapsista ryöpsähti viime viikolla julki tulleen suomalaisen Sannan tapauksen seurauksena. Pakolaisleirillä oleva Sanna kertoi haluavansa palata Suomeen neljän lapsensa kanssa, vaikka arvelikin joutuvansa palattuaan vankilaan.

Isis-lasten ilmiön mittakaava uusi Euroopalle

Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sanoo, että kansainvälisten arvioiden mukaan Isis-lasten määrä on suuri.

– Kalifaatin alueella syntyneiden lasten määrä ei ole meillä eikä kenelläkään tiedossa. Ilmiö on tässä mittakaavassa Suomelle ja Euroopalle uusi. Vastaavaa ei ole aiemmin tapahtunut konfliktialueilla.

Keväällä 2017 Suomi hyväksyi mallin viranomaisyhteistyöstä palaajien varalta. Sen valmisteli sisäministeriön asettama sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmä.

– Ryhmä kuuli myös lastensuojelun asiantuntijoita. Viranomaisilla on laajasti osaamista. Mallin avulla palvelut kytketään toisiinsa. Haasteena on lisätä kuntien tietoisuutta palaajalasten tilanteesta ja erityistarpeista, Mankkinen sanoo.

Hän toteaa myös, että Suomessa on puutetta räätälöidystä tuesta lapsille, jotka ovat joutuneet tekemisiin väkivaltaisten radikaalien ideologien kanssa.

Palaajalapset tulevat vaikeista ja poikkeuksellisen väkivaltaisista olosuhteista. Lapset ovat YK:n turvallisuusneuvoston tietojen mukaan kantaneet aseita, pidättäneet, vartioineet ja rangaisseet siviilejä. Lapsia on käytetty myös itsemurhapommittajina. Nuorin lapsi, jonka tiedetään mestanneen ihmisen, on ollut 3-vuotias.

Kaikkien palaajien taustat selvitetään

Supon mukaan alueelta palattiin pääsääntöisesti vuosina 2012–2016. Palaaminen on hiipunut vuodesta 2016 lähtien, koska tuolloin matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa kriminalisoitiin Suomessa.

Kaikkien palaajien taustat selvitetään mahdollisimman tarkoin. Jos konfliktialueelta palaavan epäillään syyllistyneen rikoksiin alueella ollessaan, asiasta aloitetaan rikostutkinta. Terrorismirikokset tutkii Suomessa yleensä Keskusrikospoliisi.

Lasten rikosoikeudellinen vastuu alkaa Suomessa 15-vuotiaana.

Suojelupoliisi valvoo jokaista paluuta

Eduskunnan kyselytunnilla viime viikolla pohdittiin, mitä Suomeen palaamista yrittäville Isisin jäsenille pitäisi tehdä. Vierastaistelijoiden tilanteesta on sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan keskusteltu myös EU-tasolla.

– On tärkeätä, että rikosvastuu toteutuu ja mielellään jo tapahtuma-alueella. Brysselissä on pohdittu, voisiko kansainvälinen tuomioistuin toimia paikan päällä Lähi-idässä. Suojelupoliisi valvoo jokaista paluuta. Rikosoikeudellinen vastuu voidaan selvittää myös Suomessa, Mykkänen sanoi eduskunnassa.

Isis-jäsenten lasten kohtaloon kiinnitti huomiota muun muassa vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.

– Rikosvastuulla on ikäraja. Lasten asemaa käsiteltäisiin lastensuojelun menetelmin. Tästä tulisi vaikeita kysymyksiä esimerkiksi perheen koossapitämisen kanssa. Meidän on kuitenkin tärkeä osoittaa ihmisyyttä pieniä lapsia kohtaan, Mykkänen vastasi.

Toukokuussa aloittava uusi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ei halua kommentoida Isis-lapsia ennen toimikautensa alkua.

Väistyvä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sanoo, että Suomen tulisi ottaa vastaan vierastaistelijoiden lapset, vaikka heidän vanhempiaan ei otettaisi takaisin maahan.

– Lapsia ja aikuisia ei voi niputtaa yhteen asiassa, jossa vanhemmat ovat vieneet lapsensa olosuhteisiin, joihin vastuulliset vanhemmat eivät lapsiaan vie, Kurttila sanoo.

Kurttila on ehdolla eduskuntaan Sdp:n riveissä kevään vaaleissa.