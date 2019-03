Jääkö Oulu ilman äkillistä rakennemuutosrahaa hallituksen eron vuoksi? – Kaupunginjohtaja pitää todellisena huolenaiheena

Maassa toimii tällä hetkellä ainoastaan toimitusministeristö, koska Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi reilu viikko sitten.

Tanja Nuotio

Stora Enson kovan yt-paukun jälkeen Oulussa heräsi heti jo toinen huoli: Voidaanko seudulle edes myöntää äkillistä rakennemuutosrahaa, koska Suomessa ei ole tällä hetkellä toimivaa hallitusta?

Maassa toimii tällä hetkellä ainoastaan toimitusministeristö, koska Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi reilu viikko sitten.

– Tällä asialla voi olla vaikutusta, mutta voihan olla, että työ- ja elinkeinoministeriössä pystytään tekemään ratkaisuja joka tapauksessa. Selvitämme tilannetta parhaillaan, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kommentoi Lännen Medialle.

Oulussa jopa 400 ihmistä on vaarassa menettää työpaikkansa Stora Enson tehtaalta. Laajalan mukaan Oulun kaupunki selvittää nyt, onko mahdollista saada seudulle tukea rakennemuutosrahastolla. Selvitystä tehdään yhteistyössä TE-toimiston ja Ely-keskuksen kanssa.

– Haluamme yhteistyössä Storan Enson tehtaan kanssa tehdä tätä selvitystä ja haluamme antaa heille nyt neuvottelurauhan, että tiedettäisiin, mitä todelliset vaikutukset ovat, Laajala korostaa.

2012 hallitus otti ohjat, kun Nokian yt-uutinen tuli

Stora Enso kertoi maanantaiaamuna aloittavansa laajat yt-neuvottelut Oulun tehtaallaan. Yt-neuvottelut voivat johtaa jopa 400 työpaikan leikkaukseen. Tehtaalla on nyt töissä noin 600 työntekijää.

– On ilman muuta selvää, että 400 henkilöä on Oululle ja koko seudun aluetaloudelle erittäin suuri ja merkityksellinen asia. Se on menetys. Meidän täytyy varautua ja ryhtyä heti valmisteleviin toimenpiteisiin, Päivi Laajala toteaa.

– Täytyy muistaa, että yt:t ovat nyt käynnistymässä ja lopullista irtisanottavien määrää ei tiedetä ja voidaanko hyödyntää esimerkiksi eläköitymisiä.

Maanantaina aamupäivän aikana Laajala on pikaisesti jo pitänyt palaverin Stora Enson tehtaanjohdon ja BusinessOulun johtajan Juha Ala-Mursulan kanssa. Oululla on kokemusta siitä, miten voidaan auttaa niitä henkilöitä, jotka yt-menettelyn myötä menettäisivät työpaikkansa. Yhteistyössä ovat mukana Oulun kaupunki, TE-toimisto, Ely-keskus ja Stora Enso.

Esimerkiksi Nokia on vähentänyt vuosien saatossa runsaasti työntekijöitä Oulussa. Ainakin vuonna 2012 maan hallitus selvitti pikaisesti Oulun nimeämistä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi (Kaleva 14.6.2012). Nokian yt-neuvotteluiden alkaessa vähennystarpeeksi ilmoitettiin silloin Oulussa 500-600 ihmistä.

Oulussa tiedettiin kartonkisuunnitelmista

Päivi Laajala korostaa, että Oulun kaupungilla on ollut tiedossa se, että paperitehdas suunnittelee toiminnan muuttamista kartonkitehtaaksi.

– Yhtiö on pitänyt kaupunkia ajan tasalla. On varauduttu muutokseen.

Laajalan mielestä on hyvä, että kartonkitehtaaksi muuttumisen myötä tehtaan toiminta kuitenkin säilyy Oulussa, sillä vaihtoehtona olisi jopa koko tehtaan sulkeminen.

– Täytyy lähestyä myönteisen kautta kuitenkin. Kun muovista halutaan eroon ja paperin kulutus on pienempää, niin kartonki tulee kuitenkin lisääntymään.

Stora Enson yt-neuvotteluiden taustalla on yhtiön suunnitelmat sulkea Oulun tehtaan paperikone ja arkittamo. Yhtiö suunnittelee toisen paperikoneen muuttamista tuottamaan kartonkia.