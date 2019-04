Jihadismia ajatellaan liikaa väkivaltaisen aktivismin kautta – Tutkijat kaipaavat lisää tutkimustietoa islamistisesta ääriliikkeestä

Jihadistien määrä on kasvanut

Jihadistisessa toiminnassa mukana olleiden määrä lisääntyi merkittävästi Suomessa 2010-luvulla.

Suurin yksittäinen jihadistisen liikehdinnän kehittymiseen vaikuttanut tekijä on ollut Syyrian ja Irakin konflikti sekä Isisin niin sanottu kalifaattiprojekti.

Turvapaikanhakijoiden saapuminen Suomeen vuosina 2015–2016 on lisännyt jihadistiseen toimintaan yhteyksissä olevien ihmisten määrää, mutta on vaikeaa arvioida, miten se on vaikuttanut Suomen tilanteeseen.

Suomeen liittyvä jihadistinen verkkoviestintä lisääntyi 2010-luvulla ja vuosikymmenen puolivälissä sitä oli enemmän kuin koskaan aiemmin.

Avoimen jihadistisen verkkoviestinnän määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana, koska teknologiayritykset ovat alkaneet poistaa väkivaltaan kehottavaa ja sitä ylistävää verkkoaineistoa.

Avoimen verkkoviestinnän vaikeuduttua jihadistinen verkkoviestintä on siirtynyt verkon suljetuille ja salatuille kanaville.