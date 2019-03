Jussi Niinistö harasi alussa perussuomalaisten hajoamista vastaan – Enemmistö olisi ottanut eduskuntaryhmän haltuunsa ja erottanut Halla-ahon joukot myöhemmin

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoo uutuuskirjassa, miten perussuomalaisten puolue oikeasti hajosi kesällä 2017. Keskellä työministeri Jari Lindström (sin.) sekä oikealla Niinistön oikea käsi, erityisavustaja Petteri Leino. Kirjan mukaan Niinistö ei ollut se henkilö, joka junaili Sinisen ryhmän perustamista, vaan pikemminkin Leino.

Anita Simola

Kun ulkoministeri Timo Soini (sin.) ilmoitti, ettei hän asetu ehdolle eduskuntaan, muisteltiin monissa kirjoituksissa perussuomalaisten dramaattista jakautumista vajaat kaksi vuotta sitten.

Näihin tapahtumiin palataan myös puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) poliittista uraa ja ministerivuosia käsittelevässä uutuuskirjassa Puolustuksen paluu – Jussi Niinistön vartiovuoro.

Puolueen jakaantumista on ruodittu monelta kantilta ja usealle on jäänyt kuva, että tämän poliittisen näytelmän ohjaajana ja taustakähmijänä olisi häärännyt Niinistö.

Politiikan toimittaja Jari Korkin kirjoittamassa teoksessa tämä väite kaadetaan.

En ollut ohjaaja

Niinistö ei ollut operaation priimusmoottori vaan pikemminkin toisin päin. Niinistö harasi alussa vastaan, eikä hän ollut lähdössä perussuomalaisten ryhmästä.

Kesäkuussa 2017 Jyväskylän puoluekokouksessa perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin Jussi Halla-aho. Soini oli muutamaa viikkoa aiemmin kertonut, ettei ole enää ehdolla puheenjohtajaksi. Soinin perintöprinssi olisi ollut Sampo Terho, joka hävisi Halla-aholle.

Niinistö heitettiin tylysti varapuheenjohtajuudesta sivuun samoin kuin koko entinen puheenjohtajisto.

Hakkaraisen valinta harmittaa

Soini on harmitellut erityisesti sitä, että Teuvo Hakkarainen valittiin varapuheenjohtajaksi.

– Hakkaraisen tapaisia miehiä on Suomessa paljon ja heille kuuluu ääni eduskunnassa. Mutta se, että Hakkarainen houkuteltiin tehtävään, jota hän ei pysty hoitamaan, kertoo, miten organisoitu juttu oli, Soini on todennut.

Oli päätetty putsata kaikki.

Turvamiestä kaivattiin

Niinistö puoliso, toimittaja Leena Sharma tilittää kirjassa, että hän voi fyysisesti pahoin, kun äänestystulos selvisi.

Hänen oli pakko kävellä salista ulos.

Seuraavana päivänä Sharma istui miehensä vieressä salissa. Tunnelmat eivät olleet edellispäivästä kohentuneet.

Sharma sanoi miehelleen, että ota joku turvamies tähän.

– Täällä on sellainen meininki, että kohta nuo tyypit päättävät vetää vanhaa puoluejohtoa turpaan, hän kertoo.

Suunnitelmia ei ollut

Niinistö kiistää jyrkästi Lauri Nurmen kirjoittaman kirjan johtopäätöksen siitä, että irtautuneen ryhmän loikkaus olisi suunniteltu etukäteen.

Tästä seuraa, että keskusta ja kokoomus eivät vaikuttaneet aktiivisesti perussuomalaisten hajoamiseen ennen Halla-ahon valintaa.

Tämä on Niinistön mukaan kirjan perustavaa laatua oleva virhe.

Väärät kengät

Niinistö tähdentää, että hänellä, Soinilla tai kellään muullakaan ei ollut vaihtoehtoisia suunnitelmia.

– Irtautuminen nousi keskusteluun vasta, kun kaikki pestit puheenjohtajistossa oli menetetty.

Lauantaina ravintola Mustan Kynnyksen terassilla alkoi poltella kysymys siitä, halutaanko tässä porukassa enää olla.

– Lopullinen ratkaisu ei syntynyt terassilla, mutta lauantai-iltana alkoi tapahtua Terhon huoneessa.

Siellä vahvistui käsitys, että poliittinen koti oli palanut. Päätettiin ottaa uusi suunta.

Niinistölle palaveri osoittautui sen verran haastavaksi, että lähtiessään hän tunki jalkoihinsa Terhon liian pienet laatukengät. – Siitä ei jälkikäteen herunut kiitosta. Vasikannahka kun venyy muotoon.

Oma suunnitelma

Kirjan mukaan Niinistö harasi eduskuntaryhmästä lähtöä vastaan. Hänen mallissaan nyt syntyvä enemmistö olisi ottanut perussuomalaisten eduskuntaryhmän haltuunsa ja sen jälkeen mahdollisesti erottanut Halla-ahon joukot ryhmästä. Siihen olisi kuitenkin tarvittu puoluehallituksen apua. Se taas oli saanut uudet puheenjohtajat.

Kun enemmistö tuli siihen tulokseen, ettei se voi Halla-ahon porukassa jatkaa, joutui Niinistö valinnan eteen. Soini oli jo tehnyt valintansa.

– Pohdin sitä mielessäni, että kenen joukoissa seisot. Tulin siihen tulokseen, että mieluummin olen erkaantuvassa ryhmässä.

Olisin voinut jatkaa

Puolustusministeri on yhä sitä mieltä, että olisi voinut jatkaa myös perussuomalaisten ryhmässä.

– Hän on pyrkinyt säilyttämään sinne hyvät välit, eikä ilmeisesti ihan turhaan, kirjassa pohditaan.

Halla-aho on sanonut, että Niinistö on ainoa loikkari, joka voitaisiin ottaa takaisin.

Niinistö olisi toivonut, että perussuomalaiset olisi säilynyt yhtenäisenä. Hänelle hajoaminen oli jossain määrin traumaattinen kokemus, koska hän oli pitkään tehnyt puolueen eteen töitä.

Useita uudistuksia

Kirjassa käydään läpi Niinistö kautta eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajana ja sittemmin uraa puolustusministerinä.

Neljässä vuodessa hän on pistänyt tuulemaan ja vienyt läpi useita uudistuksia. Yksi näkyvä uudistus on valmiusjoukkojen perustaminen. Kertausharjoituksiinkin voidaan miehet kutsua aiempaa nopeammin, kiitos Niinistön.

Kirjassa valotetaan ylipäällikön eli tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja puolustusministerin välistä kemiaa.

Rivien välistä voi lukea, että ilma on välillä ollut ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa käsin kosketeltavaa.

Niinistölle on itsestään selvää, että presidentti on ulkopolitiikan veturi. Vastaavasti hän itse on pyrkinyt pitämään kiinni puolustusministerin toimivaltuuksiin kuuluvista asioista.

Kurinpalautusta

Joskus puolustusministeri on saanut oman osansa presidentin kovistelusta.

– Presidentti on välillä hyvinkin tiukasti kirkastanut puolustusministerille Suomen linjaa ja pyrkinyt saamaan tämän ymmärtämään ratkaisujen ulkopoliittiset vaikutukset, kirja kertoo.

Tällä viitataan kansainvälisiin harjoituksiin.

– Täytyy ymmärtää, mitä tekee, on ollut presidentin viesti. Se mikä on tarpeellista, ei välttämättä ole aina viisasta. Liian nopeasti ei pidä edetä.

Niinistö ei tunnusta, että olisi häkeltynyt presidentin kovistelusta. Hän on puolestaan pyrkinyt antamaan takaisin, jos siihen on ollut aihetta.

Taskuliina puuttuu

Puolustusministeri ei ole taskuliinamiehiä. Sellaiset eivät lehtitietojen mukaan ole presidentin arvoasteikon kärkipäässä.

Ainakin yksi puolen tunnin mittainen kurinpalautus tuntui menevän Niinistön päiväkirjamerkinnöissä jo melkein työpaikkakiusaamisen puolelle.

– Kunnon runtua ja välillä intensiivistä tuijottamista, jolla Sale ehkä yritti saada minut taipumaan tai murtumaan. Muistuu mieleeni tarinat siitä, miten hän eduskunnan puhe-miehenä itketti naisalaisiaan. Vaan minäpä en vollottanut, kunhan tuijotin takaisin, selviää ministerin päiväkirjoista.

Paavi ja Putin puuttuivat

Niinistö kertaa episodin kansliapäällikön nimittämisestä. Niinistö oli jääräpäinen ja nimitti oman halunsa mukaan Jukka Juustin, eikä ennakkosuosikki Arto Rätyä.

– Rädyn puolesta kävivät puhumassa lähes kaikki mahdolliset, vain paavi ja Putin puuttuivat.