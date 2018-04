Ismo Kivisen yrityksessä linssit hiotaan itse, jolloin päästään vaikuttamaan siihen, missä linssin harja on ja kuinka se istuu kehykseen.

Kaikilla herkuilla vai ilman?

Julkaistu 25.4.2018 klo 11:00

Kakkulaostoksilla tarjolla on monenlaista ohennusta ja pinnoitetta. Mistä tietää, mitä tarvitsee ja mistä kannattaa maksaa?

Silmälasimarkkinoilla kilpailu on kovaa. Samalla kuluttaja on hämillään siitä, mistä kannattaa maksaa. Lisäherkkuja on tarjolla