Kaikkonen Rinteen puheista kuopata soten valinnanvapausmalli: Kuka ylipäätään haluaa tätä sotea enää vuosikausia vatvoa?

Aamulehden haastattelussa sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi, että jos sdp voittaa huhtikussa 2019 eduskuntavaalit ja Rinne nousee pääministeriksi, kokoomuksen ajama soten valinnanvapausmalli perutaan.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoi Rinteen puheita Lännen Medialle.

– Sote-uudistusta on tehty kohta 13 vuotta, ja monet erilaiset hallitukset ovat sitä yrittäneet. Aina uudistus on johonkin kaatunut, joko poliittisiin erimielisyyksiin tai perustuslaillisiin ongelmiin. Nyt pöydällä on ensimmäistä kertaa toteuttamiskelpoinen malli. Ei sekään täydellinen ole, eikä ongelmaton, mutta silti riittävän hyvä, jotta tarvittavat päätökset voidaan viimein tehdä, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan sote-uudistus tarvitaan paikkaamaan huonoa nykytilannetta.

– Jo pelkästään lääkäriin pääsyssä on monin paikoin vaikeuksia. Vaikka kansainvälisissä vertailuissa vielä pärjäämme, niin vanhalla mallilla emme jatkossa tule pärjäämään, Kaikkonen sanoo.

Aamulehden haastattelussa Rinne kertoi suunnitelmista laajentaa sote-palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen isompia kokonaisuuksia.

– Kuvitteellisessa esimerkissä nykyisten Tampereen, Lempäälän ja Pirkkalan rinnalle tulisi sote-kunta, joka järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut. Jos sote-kunta niin arvioi, esimerkkikunnat voisivat toimia palveluiden tuottajana, Rinne sanoi lehden mukaan.

Kaikkosen mukaan sdp:n esittämä malli kuulostaa monimutkaiselta ja byrokraattiselta. Se lisäisi uuden hallinnon tason, sote-kunnat.

Kaikkosen mukaan hallituksen malli toimii toisin ja selkeyttää hallintoa, kun nykyisen yli 400 kuntayhtymän ja muun ”hallintohimmelin” sijasta tulisi 18 maakuntaa.

– Sdp:llä voi tulla vielä vaikeuksia löytää kavereita toteuttamaan oma uusi hallintohimmelinsä. Ja kuka ylipäätään haluaa tätä sotea enää vuosikausia vatvoa?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta vastaavaan reforministerityöryhmään kuuluvan oikeusministerin Antti Häkkäsen (kok.) erityisavustaja kertoi Lännen Medialle, että ministeri ehdi kommentoimaan asiaa.