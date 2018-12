Kapea kärki startup-yrityksistä yltää maailmalle – Mutta näyttää siltä, että joukko on laajenemassa

Slush-tapahtumassa erityisesti kekseliäät yrittäjät ja pääomasijoittajat etsivät toisiaan. Yrittäjät etsivät kasvun mahdollistavaa rahoitusta ja sijoittajat tuottavia yrityksiä. Arkistokuva viime vuodelta.

Ossi Rajala

Startup-yritykset ovat taas tällä viikolla tavallista suurempi puheenaihe, kun Helsingin messukeskuksessa järjestettävä Slush-tapahtuma käynnistyy. Tapahtumassa erityisesti kekseliäät yrittäjät ja pääomasijoittajat etsivät toisiaan. Yrittäjät etsivät kasvun mahdollistavaa rahoitusta ja sijoittajat tuottavia yrityksiä.

– Slush on todella tärkeä tapahtuma niin startup-yrityksille kuin koko Suomen maakuvalle. Yritykset saavat tapahtuman aikana arvokkaita kontakteja sijoittajiin. On hienoa, että tällainen tapahtuma on syntynyt Suomessa, arvioi Business Finlandin startup-kentästä vastaava johtaja Marjo Ilmari.

Business Finland eli entinen Tekes rahoittaa itsekin useita suomalaisia startup-yrityksiä ja pyrkii houkuttelemaan myös ulkomailta hyviä yrittäjiä Suomeen.

Startup-yritysten kasvua tuetaan verovaroin, koska rahoitus synnyttää uudenlaista tekemistä talouteen, joka vaatii koko ajan uudistamista. Esimerkiksi Business Finlandin Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen enimmäismäärä on yrityksellä yhteensä 1,25 miljoonaa euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa. Rahoitusratkaisuja on useita erilaisia ja niihin liittyy ehtoja, jotka yritysten on täytettävä.

– Vuonna 2017 Business Finland rahoitti noin 800 startup-yritystä, Ilmari sanoo.

Harva menestyy

Aika harva startup-yritys yltää kovaksi menestystarinaksi. Suomessa todellisen kansainvälisen läpimurron on tehnyt lähinnä peliyhtiö Supercell, joka tosin maksamillaan veroilla antaa Suomelle takaisin saamansa tuen kovien korkojen kera.

Usea startup-yritys päättyy kuitenkin siihen, ettei yrityksen innovaatio lähtenyt syystä tai toisesta lentoon. Vastoinkäymiset voivat opettaa siihen, että jossain vaiheessa syntyy toimiva idea.

– Startup-yrityksistä noin viidennes saavuttaa yli miljoonan euron liikevaihdon viiden vuoden kuluessa. Todella nopeaan kansainväliseen kasvuun yltää vielä tällä hetkellä kapea kärkijoukko yrityksiä, mutta näyttää siltä, että joukko on laajenemassa. Viime aikoina yritykset ovat pystyneet keräämään entistä suurempia pääomasijoituksia, mikä tukee yritysten kansainvälistä kasvua, Ilmari kertoo.

Työllistävät tuhansia

Yhdellä startup-yrityksellä ei ole suurta merkitystä kansantalouteen, mutta kaikki nämä yritykset työllistävät yhteensä ainakin parikymmentä tuhatta ihmistä. Pelkästään Business Finlandin rahoittamat startupit työllistävät yli 20 000 henkilöä.

Luokittelu startup-yritykseksi on tosin hieman vaikeata. Etlan Mika Malirannan, Mika Pakarisen ja Petri Rouvisen toimittaman Startupit kansantaloudessa -kirjan mukaan Suomessa perustetaan vuosittain noin nelisen tuhatta nuorta yritystä. Suuri osa näistä on kuitenkin yhden hengen yrityksiä, joissa yrittäjä työllistää itsensä, mikä on myös arvokasta.

Toisenlaisen määritelmän mukaan startup olisi kuitenkin organisaatio, joka on voimakkaan kasvuhakuinen ja etsii toistettavissa olevaa ja skaalautuvaa liiketoimintamallia.

– Muihin aloittaviin yrityksiin verrattuna ne ovat selvästi innovatiivisempia ja kasvuhakuisempia ja jo lähtökohtaisesti muita aloittavia yrityksiä suurempia perustajatiimin koolla ja perustamisvuoden työllisyydellä mitattuna. Merkittävät ulkoisen rahoituksen tarpeet tietävät myös rahoitusvaikeuksia, joita on noin kolmanneksella vuosikerran yrityksistä, Startupit kansantaloudessa -kirjassa sanotaan.