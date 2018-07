Käräjäoikeus vangitsi sarjasyömärin: Ei aio lopettaa ilmaisia illallisia

STT

Helsinki

Helsingin käräjäoikeus vangitsi lauantaina 48-vuotiaan miehen, jota epäillään todennäköisin syin kahdesta petoksesta, poliisi kertoo. Poliisi otti miehen kiinni viime torstaina, kun tämä oli ruokaillut Helsingin Bulevardilla sijaitsevassa ravintolassa, mutta jättänyt ruoat ja juomat maksamatta.

Edellisen kerran mies otettiin kiinni vastaavasta teosta vajaat kolme viikkoa sitten.

Kahden viimeisimmän tapauksen lisäksi mies on ollut poliisin mukaan tänä vuonna epäiltynä seitsemästä samalla tekotavalla tehdystä petoksesta ja hänet on tuomittu useista vastaavista teoista. Hän on poliisin mukaan kertonut, ettei aio lopettaa ilmaisia illallisia.