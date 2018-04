Karjalainen: Venäjä tiukensi viinarajoituksia

STT

Venäjältä saa tuoda Suomeen enää enintään viisi litraa alkoholia, kertoo sanomalehti Karjalainen. Tiedon on vahvistanut lehdelle Niiralan tullin päällikkö Erkki Multamäki, joka keskusteli asiasta venäläisen tulliviranomaisen kanssa tiistaina.

Uusi rajoitus tuli voimaan Venäjällä 29. maaliskuuta.

Aiemmin viiden litran sääntö päti vain, jos meni Suomesta Venäjälle. Multamäen mukaan sääntö on nyt voimassa Venäjän rajalla mennen tullen ja koskee kaikkien maiden kansalaisia. Sääntö on henkilökohtainen, eli jos autossa on kaksi 18 vuotta täyttänyttä, autossa saa olla kymmenen litraa alkoholia.

Karjalaisen mukaan venäläisen turvatarkastuksen jälkeen alkoholia voi ostaa suomalaisen kiintiön täyteen tax free -myymälästä, jos sellainen rajalla on.