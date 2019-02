Kärsitkö matematiikkapelosta? – Käsillä tekeminen voi edistää matematiikan oppimista ja tehdä siitä helpommin lähestyttävän

Käsillä tekeminen voi edistää matematiikan oppimista, jos ratkaistava asia saadaan konkretisoitua sitä kautta.

Anna Kilponen

Seuraa matematiikkavaroitus: ”Olin koulussa huono matikassa, enkä ymmärrä siitä mitään.”

Pelkoreaktiot ovat tuttuja matemaatikko Kirsi Peltoselle, joka on ollut jo pitkään rakentamassa Aalto-yliopistoon matematiikkaa ja taideaineita yhdistävää kokonaisuutta. Sen yksi haara on opettajille suunnattu Lumatikka-täydennyskoulutus, joka aloitettiin viime vuonna.

– Matematiikan tekemiseen liittyy pelko. Matematiikka tuodaan usein ongelmakeskeisesti esiin, jolloin häivytetään samalla sen voima: se soveltuu kaikkeen, Peltonen toteaa.

Mitä yhteistä täsmällisellä ja kaavamaisella matematiikalla ja luovuutta korostavilla taideaineilla voi olla?

Peltoselle itselleen virkkaaminen, neulominen ja ompelu ovat olleet aina tärkeitä. Niistä on ollut hänelle hyötyä matemaattisessa ajattelussa.

– Nyt myöhemmin minulle on kirkastunut, että matematiikka ja käsityöt ovat saman asian eri puolia. Niiden välillä pitäisi olla enemmän vuorovaikutusta.

Kirsi Peltosesta on surullista, että ihmiset jaotellaan sen mukaan, ovatko he matemaattisia vai taiteellisia.

– Olen huolissani siitä, kuinka paljon visuaalista kykyä matematiikassa menetetään jo varhaisessa vaiheessa, kun tavalla tai toisella viestimme lapsillemme, että he ovat joko huonoja tai hyviä siinä. Matemaattinen lahjakkuus on paljon enemmän kuin traditiomme antaa ymmärtää.

Origamin avulla opitaan geometriaa

Peltosen poikkitieteellisissä työpajoissa on ollut mukana matematiikan-, kuvaamataidon- ja käsityönopettajia, taiteilijoita ja insinöörejä.

Niissä erilaiset matemaattiset mallit ovat muuttuneet konkreettisiksi esineiksi, kuten virkkaustöiksi tai origameiksi. Pehmeä lähestymistapa saa matematiikan kuulostamaan vähemmän pelottavalta ja helpommin lähestyttävältä.

Origamien kaltaisten kolmiulotteisten kappaleiden avulla voi ilmentää esimerkiksi monitahokkaita, joita käsitellään yläkoulussa geometrian kursseilla.

– Taittelulla litteä paperi saadaan taipumaan erilaisiin muotoihin. Sen avulla voidaan hahmottaa esimerkiksi sitä, miten kappaleet liittyvät toisiinsa ja miten voidaan laskea tilavuuksia. Kun kuutiosta poistetaan osia, joiden tilavuudet on helppo laskea, saadaan myös oudomman kappaleen tilavuus tietoon.

Peltosen mukaan samoja välineitä voidaan käyttää alakoulussa ja yliopisto-opetuksessa, vaikka opetettavat asiat vaihtelevat.

Konkreettisuus auttaa oppimisessa

Käsillä tekeminen voi edistää matematiikan oppimista, jos ratkaistava asia saadaan konkretisoitua sitä kautta.

Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan kädentaidoista matematiikan oppimisen edistämisessä on paljon tutkimustietoa.

– Ihmisen tapa ratkaista asioita on ensisijaisesti tarttua niihin käsillään. Jos se ei ole mahdollista, käyttöön otetaan abstraktin ajattelun keinot. Niihin ei kuitenkaan kannata hypätä ennen kuin on selvitetty, voiko asian tehdä konkreettisesti omin käsin.

Kun asioita tehdään konkreettisesti, silloin myös opitaan paremmin.

– Se on sama juttu kuin se, että opit kuusen ja männyn eron paremmin pitämällä kuusen ja männyn oksia kädessä kuin että katsoisit vain niiden kuvia.

”Lukeminen on abstraktimpaa kuin matematiikka”

Huotilainen muistuttaa, että koulumatematiikka on pohjimmiltaan konkreettisten arjen ongelmien ratkaisemista.

– Matematiikkaa pidetään monimutkaisena ja abstraktina, mutta tilanne onkin toisenlainen, kun sitä katsotaan aivotutkimuksen kannalta. Aivojen näkökulmasta lukeminen on todella paljon abstraktimpaa ja monimutkaisempaa.

Käsitöiden tekemisessä tarvitaan matematiikan taitoja esimerkiksi kaventamisessa ja kolmiulotteisuuden hahmottamisessa.

– Harva, monimutkaista käsityötä tekevä ajattelee käyttävänsä matematiikkaa samalla.

Matematiikka-ahdistusta etenkin tytöillä

Matematiikka-ahdistus tunnetaan tieteellisessäkin mielessä. Sen löysivät stressitutkijat jo 1950-luvulla käyttäessään sitä esimerkkinä stressaavasta tilanteesta: sellainen on matematiikan tunti, josta ei tajua yhtään mitään.

– Matematiikka-ahdistus on sitä, että matematiikkaan liittyvät asiat aiheuttavat ahdistavia tunteita. Ne heikentävät omaa suoritusta, Huotilainen kertoo.

Yhdysvalloissa on tehty aivotutkimuksia, joissa on mitattu, mitä aivoissa tapahtuu silloin kun ihminen on matematiikka-ahdistuksen vallassa. Niissä mitataan aivokuvantamislaitteen avulla, mitä matemaattisen tehtävän odottelun ja suorittamisen aikana tapahtuu.

– Tutkimuksissa havaittiin, että tehtävän ratkaisu ei välttämättä ole niin kamalaa kuin tietoisuus, että kohta se tulee.

Matematiikka-ahdistukseen vaikuttavat Huotilaisen mukaan kuvitelmat omasta osaamattomuudesta. Itse pelkoreaktio puolestaan on kuin mikä tahansa muu pelko aivoille, kuten esimerkiksi se, että säikähtää rekkaa suojatiellä.

Kovin yleistä ei matematiikkaan liittyvä ahdistus ole, mutta se on yleisempää tytöillä kuin pojilla ja sitä esiintyy etenkin yläkoululaisilla.

Kammo oppiainetta kohtaan voi olla vanhemmilta opittua.

– Vanhemmat ovat saattaneet iskostaa ajatuksen, jonka mukaan suvussa ei ole matemaattista lahjakkuutta. He ovat voineet voivotella sitä, että lapsi ei osaa matematiikan tehtäviä, kun he eivät osaa auttaa.

Matemaattisia taitoja on voitu vähätellä myös esimerkiksi sukupuolen tai muun tekijän perusteella.

– Tällöin ennuste alkaa toteuttaa itseään ja lapsi alisuorituu ahdistuksen takia. Kun taas suoriutuu huonosti, saa lisäevidenssiä siitä, ettei osaa.

Arviointi muuttuu sukupuolen mukaan

Huotilaisen mukaan etenkin tytöillä on paljon epäuskoa omiin kykyihinsä.

– Se johtuu pitkälti piiloasenteista. Suomessa tutkittiin matematiikan arviointia ja havaittiin, että arviointi muuttuu sukupuolen mukaan. Matematiikassa menestyneitä poikia arveltiin lahjakkaiksi ja tyttöjä uutteriksi. Tyttöjen onnistumisen uskottiin johtuvan tsemppaamisesta.

Minna Huotilainen pitää tätä huolestuttavana. Hänen mielestään opettajan olisi mietittävä tarkkaan sanat, miten hän puhuu tyttöjen ja poikien osaamisesta.

– Tytöt ja pojat ovat yhtä hyviä matematiikassa, ja joissakin yksittäisissä testeissä tytöt ovat olleet jopa poikia parempia. Siitä huolimatta tämä ajattelu on jotenkin pesiytynyt meihin.

”Matikkageeni on pelkkä uskomus”

Mitä matematiikkaan liittyvälle ahdistukselle sitten voisi tehdä? Huotilainen ehdottaa, että opettaja voisi tehdä paljonkin esimerkiksi tuomalla matematiikkaa oppilaan omaan, konkreettiseen elämänpiiriin.

– Tilanne muuttuu yläkoulussa, jossa matematiikanopettajan mahdollisuus tutustua oppilaisiin on rajattu. Silloin opettaja ei ehkä havaitse oppilaan alisuoritumista. Toisin yläkouluunkin konkreettisia juttuja opetukseen, vaikka niitä legopalikoita, joita alakoulussakin käytetään.

Kirsi Peltonen kannustaisi ylittämään oppiaineiden rajoja luovemmin ja vapaammin.

– Jos liikkuminen rajataan vain liikuntatunneille ja muuten istutaan niskat jumissa, ei siinä ole mitään järkeä. Miksei matematiikan tunnilla voisi tehdä jotain liikunnallista, joka ilmentäisi vaikkapa geometriaa? Kun samoja asioita käsitellään eri välineillä, syntyy oivalluksia.

Minna Huotilaisen mukaan samanlaista ahdistusta ei tiedetä liittyvän yhtä vahvasti muihin oppiaineisiin. Se saattaa hänen mukaansa liittyä lahjakkuusmyyttiin.

– Ajatellaan, että olisi olemassa matikkageeni, mutta siitä ei ole näyttöä. Se on pelkkä uskomus.