Kesälomien siirto poikisi rahaa ja kesätyöpaikkoja – kestäisikö koulutusjärjestelmä muutoksen?

Ossi Rajala

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (oik.) vetämässä keskustelussa ei löydetty kesälomien siirtoa vastustavia ajatuksia, mutta tietoa vaikutuksesta koulujärjestelmään kaivataan lisää. Mukana keskustelemassa olivat Maria Suomivirta (vas.), Petri Kääriäinen, Alvar Euro, Miikka Seppälä ja Ulla Siimes.

Ossi Rajala

Pori

Opetus- ja kulttuuriministeriön kannattaisi tehdä uusi selvitys siitä, mitä kesälomien lykkääminen esimerkiksi kahdella viikolla tarkoittaisi koulujärjestelmälle. Tämä ajatus esitettiin useaan otteeseen työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä Suomi Areena-keskustelussa, jossa puitiin sitä, olisiko kesälomien siirto hyvä vai ruma idea.

Pohjana keskustelulle oli työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa julkaisema selvitys, jossa luvataan matkailualalle lisää tuloa ja työpaikkoja, jos siirto toteutuu.

Nykyisin monen matkailualan yrityksen on vaikea löytää työvoimaa elokuussa jatkuvalle sesonkiajalle, kun koululaiset ja opiskelijat palaavat opintojen pariin.

– Kesälomien siirto on ollut matkailualalla listalla jo vuosikymmeniä. Matkailu on Suomessa nykyisin nopeimmin kasvava elinkeino, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tuumi.

Keskustelemassa olivat Lintilän lisäksi Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Alvar Euro, OAJ:n varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen, Särkänniemen huvipuiston toimitusjohtaja Miikka Seppälä, Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes ja Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistyksen (Suoma) matkailupäällikkö Maria Suomivirta.

Tietoa kaivataan lisää

Kukaan keskustelijoista ei raivoisasti vastustanut siirtoajatusta, mutta monet korostivat, että tietoa tarvitaan lisää. Toistaiseksi on tutkittu lähinnä vaikutusta kansantaloudelle.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla olisi huolellisesti selvitettävä, olisiko siirrolla heikentäviä vaikutuksia koulutukseen. Jos oppimiselle tapahtuu jotain, sillä on myös taloudellisia vaikutuksia. Opettajien jaksaminen voi olla haasteellista, jos kevätlukukautta vain pidennetään. Jos suuria ongelmia ei selvityksessä kuitenkaan ilmenisi, siirtoa voitaisiin määräaikaisesti kokeilla, OAJ:n Kääriäinen pohti.

Lukiolaisia edustava Alvar Euro painotti sitä, että siirron pitäisi vaikuttaa laajasti koko koulutusjärjestelmään, jos se tehdään.

– Yhteishaun, ylioppilaskirjoitusten ja koko muunkin paketin olisi liikuttava samalla. Esimerkiksi pääsykokeisiin lukemiselle on jäätävä aikaa. Ja riittävä lepo on taattava. Lukiolaisten keskuudessa siirtoon on suhtauduttu myönteisesti. Se toisi lisää kesätyöpaikkoja, jotka ovat opiskelijoiden hyvinvoinnille tärkeitä, Euro listasi.

Keskustelussa pohdittiin ratkaisuksi esimerkiksi lukuvuoden jaksotuksen muuttamista, jotta siirto helpottuisi.

Haasteellisimpia tekijöitä muutoksessa voisivat olla korkeakoulujen sopeutuminen siirtoon sekä siirtoa vastustava osa opettajista.

– Opettajakunnassa on siirrosta vahvoja mielipiteitä molempiin suuntiin, Kääriäinen kertoi.

”Suomi-kuvan kannalta ongelmallista”

Matkailualalle siirto olisi toiveiden täyttymys. Muualla Euroopassa kesälomat painottuvat elokuulle, jolloin ulkomailta tultaisiin Suomeen muun muassa viilentymään.

– Se on myös Suomi-kuvan kannalta ongelmallista, että saatavuus heikkenee meillä elokuussa. Yrittäjät ovat sitä mieltä, ettei elokuussa tule kaaosta, vaikka matkailu silloin lisääntyisi, Suoma ry:n matkailupäällikkö Suomivirta sanoi.

Matkailualan toiveissa on myös se, että kasvussa oleva kotimaan matkailu vahvistuisi entisestään siirron myötä.

– Kesäkuussa lomailevat suomalaiset tekevät yllättävän paljon matkoja ulkomaille. Tehdään se selvitys kouluvaikutuksista nyt. On muistettava, etteivät lomat lyhentyisi, Särkänniemen toimitusjohtaja Seppälä sanoi.

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Siimes ei uskonut siirron olevan perheille ongelmallinen.

– Vanhemmilla on joka tapauksessa lyhyempi kesäloma, joten he joutuvat aina tekemään lomajärjestelyjä. Lasten ja nuorten ääntä olisi kuunneltava, Siimes sanoi.