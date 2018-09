Kesälomien siirtoa selvitettiin keväällä, mutta seinä tuli vastaan

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kokee, ettei koulujen kesälomien siirtämistä haluttu selvittää hallituksessa.

Markku Uhari

Koulujen kesälomien siirtosuunnitelmat vaikuttavat pysähtyneen aihetta koskeviin erimielisyyksiin hallituksessa.

Toukokuussa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisi selvityksen, jossa tutkittiin lomien siirron kansantaloudellisia vaikutuksia. Selvitys tehtiin elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) pyynnöstä.

Selvityksen julkaisemisen yhteydessä Lintilä toivoi (LM 4.5.), että lomien siirtoa käsiteltäisiin mahdollisesti jo syksyn budjettiriihessä tai viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

Syksyn budjettiriihi kuitenkin tuli ja meni. Lintilä kertoo Lännen Medialle, ettei selvityksiä ole sitten kevään jatkettu, vaikka hän oli asiaa toivonut.

– Minulla oli tarkoituksena, että tämä olisi viety osaamisen ja koulutuksen ministeriryhmään ja sitä kautta olisi asetettu selvitys liikkeelle. Ministeri [Sanni] Grahn-Laasonen (kok.) sitten ilmoitti, ettei hän tue tätä eikä ole valmis tällaista selvitystä tekemään, Lintilä sanoo.

Lintilä kertoo tavoitelleensa sitä, että keväällä käytäviä hallitusneuvotteluja varten lomien siirrosta olisi ollut valmis ja kattava työpaperi.

Opetusministeri: koulumaailman ääni puuttunut

Koulujen lomiin liittyvät asiat kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan ja opetusministeri Grahn-Laasoselle.

Grahn-Laasonen kommentoi sähköpostitse LM:lle, että hän on valmis käymään lomien ajankohtaa koskevaa keskustelua. Siirtoa pitäisi hänestä pohtia ensisijaisesti ”koulumaailman, oppimisen, lasten ja perheiden näkökulmasta.”

– Minua on häirinnyt, että keskustelusta on puuttunut koulumaailman ääni, ja näkökulma on ollut yksinomaan elinkeinoelämän intresseistä lähtevää, Grahn-Laasonen vastaa.

Hän totesi samaa jo tuoreeltaan TEM:n selvityksen julkaisun jälkeen.

Hän arvioi, että loma-ajan muuttamisella on vaikutusta muun muassa ylioppilaskokeiden ja oppilaitosten opiskelijavalinnan ajankohtiin. Kevätlukukausi on myös jo nyt syyskautta pidempi, opetusministeri toteaa.

Lomien mahdollisen siirron voisi hänestä toteuttaa osana jotain laajempaa muutosta, kuten esimerkiksi opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä.

Myös Lintilästä muutos pitäisi tehdä perheiden ja oppilaiden ehdoilla.

– Kyllähän kansantalous on alisteinen perheiden ja koululaisten tilanteelle, hän toteaa.

Kattavan selvityksen olisi Lintilän mielestä voinut kuitenkin tehdä.

Matkailutulot kasvaisivat

TEM:n julkaisemassa selvityksessä tarkasteltiin pelkästään sitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia matkailu- ja ravintola-alalle olisi, jos koulujen kesälomat alkaisivat kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin ja vastaavasti loppuisivat nykyistä myöhemmin kesällä.

Toukokuussa julkaistussa selvityksessä arvioitiin, että matkailutulot kasvaisivat yli 200 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi siirto lisäisi henkilöstön tarvetta vuodessa noin 1 300 henkilötyövuodella.

Kasvua tulisi selvityksen mukaan esimerkiksi ulkomaanmatkailusta, koska Suomen ja Keski-Euroopan lomakaudet osuisivat paremmin päällekkäin.