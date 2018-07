Keskisuomalaisen päätoimittaja: Ruotsin valtio ei voi olla Suomen suurimman kaupallisen kanavan takana

STT

Jyväskylä

Telian tv-yhtiökaupat antaisivat Ruotsin valtiolle valtaa suomalaisiin uutisiin, kirjoittaa Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola lehden pääkirjoitussivulla.

Telia vahvisti perjantaina ostavansa Ruotsin suurimman kaupallisen televisiokanavan

TV4:n ja Suomen suurimman kaupallisen televisiokanavan MTV:n. Ruotsin valtio on Telian suurin omistaja noin 37 prosentin osuudella.

– Valtio voi suurimpana osakkeenomistajana määritellä Telian linjan. Se luo väistämättä asetelman, jossa Ruotsin valtio periaatteessa määrittää TV4:n linjan. Samalla Ruotsin valtion omistajaääni määrittelee myös suomalaisen MTV:n linjan, Mervola kirjoittaa.

Hän kiinnittää huomiota myös siihen, että kaupan myötä sekä Ylen että MTV:n uutisten taustalla olisi valtiollinen omistajaääni. Mervolan mielestä se ei ole hyvä vapaan demokratian kannalta.

– Suomen hallituksen on syytä reagoida tilanteeseen, hän kirjoittaa.

– MTV:n asemaan kaupassa on puututtava. Ei voi olla niin, että Ruotsin valtio on maamme suurimman kaupallisen kanavan takana. Juha Sipilän (kesk.) ja Petteri Orpon (kok.) hallituksen on syytä viestittää tämä Ruotsiin.

Mervolan mielestä loogista olisi lähteä siitä, että MTV irrotetaan kaupasta. Hänen mukaansa parasta olisi löytää MTV:lle kotimainen omistaja tai omistajakokonaisuus.