Keskusta kiistelee perustulosta, jota kentällä kannatetaan ja jota Sipilä vastustaa

Keskustan kiistellyn sosiaaliturvamallin valmistuminen venyy ensi vuoden puolelle.

Juha Neuvonen

Keskustan puoluekokous linjasi kesäkuussa, että puolueen pitkän aikavälin tavoite on vastikkeeton perustulo. Sipilä on puolestaan tähdentänyt, että keskustan on luotava malli, joka "kannustaa ja velvoittaakin pienenkin työn vastaanottamiseen".

Julkaistu 9.12.2018