Kirjanpainajakannat kasvussa, metsänomistajia kehotetaan valppauteen

Metsätuhoja aiheuttavien kirjanpainajien määrä on kasvussa, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke). Metsänomistajien on syytä tarkkailla tilannetta, sillä helteet ovat suosineet hyönteiskantaa samalla, kun kuivuus on heikentänyt erityisesti kuusien kuntoa ja siten altistanut ne tuhoille. Kirjanpainajat jättävät runkoihin pieniä reikiä ja ruskeaa purua.

Kirjanpainajakannan epidemiaraja on ylittynyt Etelä-Karjalassa Miehikkälässä ja Ruokolahdella, Kymenlaaksossa Jaalassa, Pirkanmaalla Punkalaitumella, Pohjois-Savossa Rautalammilla sekä Keski-Suomessa Jämsässä ja Jyväskylässä.

Kirjanpainajaepidemia tarkoittaa sitä, että hyönteiset voivat siirtyä kaatuneista puista ja puutavarasta eläviin ja terveisiin puihin.

Luke arvioi, että uusia tuhoja voi ilmetä tänä syksynä ja ensi kesänä. STT