Kirkkoministeri Grahn-Laasonen piispa Laajasalon luottokorttisotkusta: Kirkon sisäinen asia

Kirkollisasioista vastaava opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) pitää Helsingin piispan Teemu Laajasalon ympärillä vellovaa kohua kirkon sisäisenä asiana.

Ulla Jäske

Kirkollisasioista vastaava opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ei ota kantaa piispa Teemu Laajasalon talousepäselvyyksiin.

Grahn-Laasonen sanoo Lännen Medialle, ettei hän ole keskustellut otsikoihin nousseista asioista Helsingin hiippakunnan piispan Teemu Laajasalon kanssa.

– Tietoni asiasta perustuvat julkisuuteen, ministeri toteaa.

Grahn-Laasonen lisää, että kirkko on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, ja kirkon hallinnon järjestäminen on kirkon sisäinen asia.



– Kirkon ja seurakuntien varojen käyttö, ja käytön asianmukaisuuden valvonta on näin ollen myös kirkon sisäinen kysymys enkä kirkkoministerin roolissa ota siihen kantaa.

Hän kuitenkin huomauttaa, että kaikessa yhteisten varojen käytössä on syytä toimia avoimesti ja vastuullisesti.

Toimiessaan Kallion kirkkoherrana Laajasalo muun muassa käytti seurakunnan luottokorttia hotellimajoituksen, kukkien, taksimatkojen ja juomien ostoon.

Helsingin seurakuntien johtoryhmä on tilannut seurakuntien talousasioista selvityksen ulkopuoliselta ja riippumattomalta taholta. Selvitys koskee muun muassa sisäistä valvontajärjestelmää, laskujen hyväksymiskäytäntöjä, luottokorttien käyttöä ja korttilaskuja.

– Pidän hyvänä, että Helsingin seurakuntayhtymä selvittää asian perusteellisesti, Grahn-Laasonen summaa.

Piispa Laajasalo on tiedotteessaan korostanut käyttäneensä luottokorttia vain virka-asioihin. Hän on kuitenkin myöntänyt tehneensä virheitä luottokortin käytössä. Hän on sanonut muun muassa olleensa huolimaton kuittien säilyttämisessä ja tarkkojen merkintöjen tekemisessä.