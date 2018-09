Suomessa on joitain kymmeniä siviilijuhlapuhujia Pro-Seremoniat-yrityksen ja Vapaa-ajattelijain liiton kautta. Koska puhujista on pulaa, on pääosin Tampereella toimiva Laura Mäntysalo matkustanut pitkiäkin matkoja puhumaan juhliin.

Kokeneellakin puhujalla joskus kyynel herkässä

Siviilijuhlat yleistyvät maallistumisen seurauksena. Raskaisiin hautajaisiin voi tilata puhujan, joka esittää vainajan näköisen puheen. Hautajaistavat muuttuvat silti hitaasti.

Tehtäväni on seistä avannon reunalla ja auttaa omaiset sieltä ylös, kuvailee Laura Mäntysalo hautajaispuhujan työtä.