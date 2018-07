Kolumni: Kohta jokaisella on oma puolue

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kokoontuivat tiistaina tentattavaksi Suomi Areena-tapahtumassa. Perinteisillä puolueilla on useita haastajia.

Ossi Rajala

Vaaleissa äänestämättä jättäneet, nukkuvien puolueen jäsenet perustelevat usein ratkaisuaan sillä, ettei ehdolla ollut sopivaa ehdokasta tai edes puoluetta. Vastaus tällaiseen käytökseen on usein se, että sitten pitää itse olla ehdolla tai perustaa uusi puolue.

Viime vuosina tähän huutoon on vastattu, sillä uusia puolueita on syntynyt jo ennestään runsaslukuisen puoluekatraan joukkoon. On muun muassa Feministinen puolue, Eläinoikeuspuolue, Kansalaispuolue sekä jo vuosia toimineet Piraattipuolue, Itsenäisyyspuolue ja Liberaalipuolue. Kommunisteillakin on Suomessa yhä kaksi puoluetta.

Oikeusministeriön rekisterin perusteella maassa on nyt 17 puoluetta ja lisää on tulossa, jos uutisia on uskominen. Lännen Media kertoi tällä viikolla, että Suomeen suunnitellaan uutta nuorisopuoluetta. Hankkeen takana on aktiiveja muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liitosta ja lukiolaisten liitosta.

Tämä on hieno juttu, jos se kasvattaa nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta ja äänestysprosenttia. Näin tuskin kuitenkaan käy. Uusien puolueiden tie valtaan on isoja esteitä täynnä.

Äänestäjäkunta on toistaiseksi vakiintunut antamaan kannatusta perinteisille eduskuntapuolueille. Lähinnä kuntavaaleissa pienpuolueet ovat saaneet hajapaikkoja.

Mielipidemittauksien perusteella eduskunnan sisälläkin on hankala luoda uutta, kun katsoo Sinisen tulevaisuuden prosentin tai parin kannatusta. Ilkeimmät sanovat, että sinisillä on enemmän ministereitä kuin kannattajia mediahuomiosta huolimatta.

Veteraanipoliitikko Paavo Väyrysen luoma ”Seitsemän tähden liike” tai Harry Harkimon ja Mikael Jungnerin ”Liike Nyt” voivat olla vaaleissa sinisten kovia kilpakumppaneita jumbosijasta, jos nämä vaaleihin ylipäätään lähtevät.

Pienpuolueiden työtä on silti pakko kunnioittaa ja arvostaa. Niissäkin tehdään työtä demokratian eteen tarjoamalla vaihtoehtoja täysin vapaaehtoisvoimin. Se ei ole ihan helppoa ylipäätään päästä puoluerekisteriin. Rekisteriin tarvitaan vähintään 5 000 vaaleissa äänioikeutetun henkilön allekirjoittamaa kannattajakorttia, jossa nämä ilmoittavat kannattavansa ennestään luodun yhdistyksen merkitsemistä puoluerekisteriin.

Meiltä mediasta ei juuri vetoapua uusille puolueille tule, koska huomio menee väistämättä sinne, mistä uutisia tulee eli eduskuntaan, valtuustoihin ja lautakuntiin.

Pienpuolueiden olisi ensin päästävä näihin päätöksentekoelimiin, jotta voisivat luoda haaveilemaansa muutosta. Läpimurto edes kuntatasolla vaikuttaa kuitenkin vaativan hirmuisen määrän työtä ja voimakasta muutoksen kaipuuta äänestäjissä.

Tätä taustaa vasten uuden puolueen perustaminen vaikuttaa tuskaiselta urakalta. Hattu päästä kuitenkin heille, jotka siihen ovat valmiita.