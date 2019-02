Krista Kiuru puolustaa kelloa vastaan kamppailevaa sote-valiokuntaansa: On turha syyttää siitä, että me emme etene ripeämmin

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan sote-mietinnön valmistuminen edellyttää lisäkokouksia.

Markku Uhari

Helsinki

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on määrä ottaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eli sote-uudistuksen valinnanvapautta koskeva osuus käsittelyyn keskiviikkona.

Valiokunta on maanantaista lähtien puinut perustuslakivaliokunnan vaatimia korjauksia sote- ja maakuntauudistukseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kertoi tiistaina kokouksen jälkeen, että valiokunta sai käsiteltyä hallituksen toimittaman vastineen ensimmäisen osan.

Vastine on käytännössä se, miten hallitus korjaa sote-kokonaisuutta perustuslakivaliokunnan viime viikolla valmistuneen lausunnon vuoksi.

Hallituksen vastineen ensimmäinen osa käsitteli suuren lakikokonaisuuden niin sanottua emolakia. Suuria, vastaavankaltaisia lakiesityksiä kokonaisuudessa on kaikkiaan kolme.

– Olemme tänään päässeet hyvään vauhtiin, Kiuru sanoi eduskunnassa.

Keskiviikoksi sosiaali- ja terveysvaliokunta odottaa hallituksen vastineen seuraavaa osaa.

– Odotamme neljättä versiota valinnanvapausesityksestä tähän taloon saapuvaksi.

Miten EU-notifikaatio ratkaistaan?

Keskiviikkoisessa vastineen osassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan on myös määrä kuulla, miten hallitus aikoo ratkaista mahdollisen EU-notifikaation.

Soten valinnanvapautta koskevassa notifikaatiossa on kyse siitä, pitääkö Euroopan komissiolle jättää arvioitavaksi, onko valinnanvapausesitys sopusoinnussa EU:n kilpailu- ja valtiontukisääntöjen kanssa.

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoi tiistaina, että hallitus olisi esittämässä niin sanottua oikeusvarmuusilmoitusta komissiolle. Kiuru ei vielä tiistaina ottanut notifikaatioon kantaa.

– Se on huomisen heiniä.

Kiuru: lisäkokouksia tarvitaan

Toistaiseksi sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt kokonaisuutta päiväistunnoissa, ja tiistai-iltapäivän tiedon mukaan valiokunnalla aikaa ensi viikon maanantaihin saakka saada mietintö valmiiksi.

Kiuru totesi, että sote-mietinnön valmistuminen ajoissa riippuu paljon hallituksesta.

– Heillä [hallituksella] on palikat tällä hetkellä pöydällä, ja heillä on tietenkin vastuuta siitä, miten hallituksen esitystä tällä hetkellä korjataan.

Toisaalta Kiuru kertoi sanoneensa tiistaina puhemiesneuvostolle, että nykyiseen kokousaikatauluun tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän kokousaikoja, jotta kokonaisuus ehditään saada käsiteltyä ajoissa.

– Sosiaali- ja terveysvaliokuntaa on turha syyttää siitä, että me emme etene ripeämmin. Nyt tarvitaan ne nuotit, joita pääministeri Sipilän hallitus on luvannut, ja sitten tämä orkesteri voi soittaa.

Eduskunnan on määrä näillä näkymin jäädä vaalilomalle maaliskuun puolessavälissä, ja siihen mennessä sote-mietintö pitäisi saada täysistunnon käsittelyyn. Eduskunnan puhemiehistössä on alettu toisaalta varautua siihen, jos istuntokautta tarvitsee pidentää.