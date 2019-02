Krista Kiuru: Sote-valiokunta käy lausunnon kimppuun maanantaina – riippuu hallituksesta riittääkö aika

Sosiaalidemokraattien Krista Kiuru johtaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, jonne sote-uudistus siirtyy seuraavaksi.

Kirsi Turkki

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kertoi eduskunnassa, että nyt lähdetään liikkeelle siitä, että valiokunnan ensimmäinen sote-uudistusta koskeva kokous pidetään maanantaina kello 11 alkaen. Silloin valiokunta saa tilanneraportin perustuslakivaliokunnan esittämästä lausunnosta.

– Käydään heti maanantaina lausuntoa läpi ja jatketaan heti tiistaina. Toivomme tämän päivän tietojen pohjalta, että valtioneuvosto antaisi oman vastineensa kokonaisuudesta tiistain ja keskiviikon aikana.

Kiurun mukaan kysymys siitä riittääkö sote-valiokunnalla aika tehdä mietintö on parasta esittää hallitukselle, koska hallitus antaa valiokunnalle nuotit siitä, millä tavalla tässä hallituksen sote-uudistuksessa edetään.

– Kyllä on tiedossa, että valiokunnalla on työaikaa käytännössä ensi viikko. Ongelmat ovat tuttuja valiokunnalle ja pääosin samoja. Valtioneuvoston piirissä joudutaan harkitsemaan millä tavalla ongelmat voitaisiin selättää ja perustuslaillisuus turvataan. Nyt on kysymys kolmannen kerran siitä, että tutut ongelmat pitäisi selättää ja onhan tässä joukko uusiakin ongelmia.

Kiuru vakuutti, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on kova työmoraali, kaikki olemassa olevat tunnit aiotaan istua. Hän ei vielä osannut sanoa, aikooko valiokunta kuulla asiantuntijoita.