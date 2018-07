Kuhmon ohjelma on kuin runoteos

Juuso Westerlund

Useiden vuosien ajan olen ihaillut Kuhmon kamarimusiikin ohjelmaesitettä. Se on paksu, tämänkin vuoden Iltasoitto Kuhmon 49. Kamarimusiikki 2018. Unelmien kauppa. The Merchants of Dreams -ohjelmaesite on 106-sivuinen. Se esittelee musiikkijuhlan ohjelmiston sävellyksineen, säveltäjineen ja esittäjineen. Mutta se on kuin pieni kirjanen, jota jaksaa ja haluaa lukea yhä uudelleen ja etsiä jotain uutta.

Se on myös täynnä sitaatteja, otteita kirjeistä ja kirjoista, ajatuksia ja assosiaatioita. Sivuilla on kuvia luonnosta, tapahtumasta ja taideteoksista. Se sisältää aarteita, kuten karttoja ja dialogia Amadeus-elokuvasta.

Itse luen ohjelmaa kuin runoteosta.

Moni säveltäjä on kuin runoilija. Siksi jo pelkkien teosten nimien ja osien lukeminen on nautittavaa. Miten hienosta runosta käykään Einojuhani Rautavaaran Canctus Arcticus op. 61 (1972, transkriptio Peter Lönnqvist):

”Suo

Melankolia

Joutsenet muuttavat”

Ohjelma myös sivistää lukijaansa. Paljastuu muun muassa valeuutisia. Kuhmon kirkossa kuullaan 20. heinäkuuta Valeuutiset-otsakkeen alla sävellyksiä, jotka ovat kulkeneet väärän säveltäjän nimissä. Esimerkiksi W. A. Mozartin nimissä kulkeneen viulusonaatin D-duuri KV 6 deest säveltäjä onkin tuntematon.

Ohjelmapäivän (18.7.) Guinnesin kirjan surrrkeimmat säveltäjät alla on herkullisia otteita taiteilijoiden kaunasta toisiaan kohtaan. ”Hänen käyttämänsä ilmaisut ovat yhtä banaaleja kuin halpojakin”, Arnold Schönberg on todennut Richard Straussista.

Strauss puolestaan on sivaltanut takaisin: ”Hänen pitäisi mieluummin lapioida lunta kuin töhertää täyteen nuottipaperia.”

Entäpä sitten välihuomiot! Erik Satien Je te veux (Haluan sinut, 1897/1904) -teoksen esittelyssä ollaan oltu kujeilevia: ”PS. Mainettaan ei pääse pakoon. Tämä teos on soinut Cesar-koiranruokamainoksessa.”

Esitteen ulkoasu ja taitto on runollinen ja rauhallinen. Tilaa on jätetty ympärille – niin kuin parhaissa runokokoelmissa.

Kirjasta tekee vuosittain työryhmä. Sen vastaavana päätoimittajana on Sari Rusanen. Tänä vuonna toimitusneuvostoon ovat kuuluneet Anniina Ahlström, Kaisa Jousitie, Vladimir Mendelssohn ja Karoliina Vesa. Ohjelman ovat toimittaneet Kaisa Jousitie ja Karoliina Vesa. Käännöksistä vastaa Riitta Bergroth ja ulkoasusta Pekka Lehtinen ja Jussi Lehkonen.

Tämän vuoden ohjelma kulkee nimellä Unelmien kauppa. Minulle ohjelmaesite on sellainen. Siitä voi etsiä kuvia, tarinoita, esteettisiä kokemuksia – ja tietoa.

Sanna Heinonen