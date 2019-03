Kuinka pahasti SDP:n pitäisi mokata, että gallupien povaama selvä vaalivoitto muuttuisi häviöksi eduskuntavaaleissa?

SDP:n kannatusta voi heikentää, jos puolue ei onnistu asemoitumaan suurissa vaaliväittelyissä kysymyksissä, jotka nousevat keskeisiksi vaaliteemoiksi.

Ylen tuoreimmassa puolueiden kannatusmittauksessa SDP kasvatti selvästi etumatkaansa muihin puolueisiin nähden.

Tänään julkaistussa kannatuskyselyssä demareiden kannatus nousi 1,2 prosenttiyksikköä kuukausi sitten tehdystä mittauksesta ja on nyt 21,3 prosenttia.

Kyselyn kakkosena tulevan kokoomuksen kannatuksesta oli puolestaan sulanut 1,1 prosenttiyksikköä edelliseen mittaukseen verrattuna ja puolueen kannatus on laskenut 16,2 prosenttiin.

– Yli viiden prosenttiyksikön ero on paljon, sillä kyselyn virhemarginaalit on ylitetty. Trendi näyttää nyt olevan, että SDP kulkee eri suuntaan kuin hallituspuolueet, joiden suosio on laskussa, toteaa erikoistutkija Jenni Karimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Pääministeripuolue keskustan kannatus on Ylen kannatusmittauksessa 14,1 prosenttia. Kuukaudessa keskusta on menettänyt peräti 1,5 prosenttiyksikköä kannatuksestaan.

Vaalikeskusteluilla on vaikutusta

Moni päivänpolitiikkaa aktiivisesti seuraava on sitä mieltä, että SDP on jo karannut muilta puolueilta.

Eduskuntavaaleja ei kuitenkaan käydä tänään, vaan huhtikuun 14. päivänä ja vaalikampanjoinnin aktiivisin vaihe käynnistyy ensi viikosta alkaen.

– Tilanne voi tasoittua, kun päästään isoihin vaalikeskusteluihin. Ne puolueet ovat etulyöntiasemassa, jotka pääsevät keskustelun keskeisiin teemoihin kiinni, Karimäki sanoo.

Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus muistuttaa, että vaaleihin on vielä aikaa ja gallupkyselyissä on vielä mukana paljon kannastaan epävarmoja äänestäjiä.

– Monelle heistä television vaalikeskustelujen vaikutus äänestyspäätökseen on suuri. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ei välttämättä loista vaalikeskusteluissa, ainakin aiemmissa väittelyissä on sattunut tiettyjä notkahduksia.

Valta on sillä, joka määrittää mistä puhutaan

Suurissa vaaliväittelyissä niin sanotut vastinparit yleensä hyötyvät, vaikka olisivat asioista täysin eri mieltä.

– SDP:n kannatusta voi heikentää, jos puolue ei onnistu asemoitumaan niissä keskeisissä vaaliteemoiksi nousevissa kysymyksissä, Karimäki sanoo.

Puolueen kannalta hankalalta vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen kytkeytyvä metsäkeskustelu, jossa SDP ei ole samalla tavalla osapuoli kuin metsänomistajan asiaa ajava keskusta tai hiilinielujen lisäämisen puolesta kampanjoiva vihreät.

– Toisaalta keskusteluun saattaa nousta ikään kuin puskista myös yllättäviä teemoja, joilla on lopputuloksen kannalta suuri merkitys. Esimerkiksi vanhustenhoitoon liittyvä keskustelu on varmasti verottanut kokoomuksen suosiota viime gallupeissa, Isotalus toteaa.

Karimäen mukaan on turhaa ajatella, etteivät puolueet pohtisi millaisia suuria teemoja haluavat vaalikeskusteluun nostaa.

– Eiväthän puolueet ole tämän suhteen mitään tahattomia sivusta seuraajia.

Möläytys voi tehdä tuhojaan

Yksittäinen möläytys voi sekin koitua puoleen kannalta turmiolliseksi.

– Etenkin jos se liittyy johonkin vaalikeskustelun kannalta keskeiseen teemaan, Karimäki toteaa.

Poliittiset vastustajat tarttuvat mokiin herkästi ja muistuttavat niistä varmasti moneen otteeseen myöhemminkin.

– Silloin mitataan, kuinka puolue onnistuu kunkin tilanteen jälkihoitamaan. Lopputulos on taas kiinni niin monista eri tekijöistä, että on vaikea ennakoida kuinka ne voivat lopulliseen vaalitulokseen vaikuttaa.