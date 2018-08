Kuopion turmabussi lähti aamulla Kemistä ja bussin kyydissä oli ryhmä, Kemin liikenteestä kerrotaan Lännen Medialle

Matias Honkamaa

Kemin liikenteelle tieto bussiturmasta tuli median kautta.

Anu Kerttula

Kemin liikenteestä vahvistetaan Lännen Medialle, että Kuopion turmabussi on lähtenyt aamulla Kemistä.

– Joku ryhmä on ollut, kertoo Kemin liikenne oy:n toimitusjohtaja Pentti Rytky puhelimitse.

Kuopion yliopistollinen sairaala on tiedottanut Twitterissä, että sairaalaan on tuotu 19 potilasta. Vakavasti loukkaantuneita on sairaalan mukaan 3, muita loukkaantuneita 6 ja lievästi loukkaantuneita 10.

Sairaalan mukaan tapahtumapaikalla on kuollut kolme henkilöä ja kuljetuksen aikana yksi. Sairaalaan tuoduille potilaille ja omaisille järjestetty on psykososiaalista tukea.

Onnettomuus sattui iltapäivällä hieman ennen kello kolmea Kolmisopentiellä liittymässä, jossa tie ylittää junaradan lisäksi Viitostien.

Kuopion eteläosassa sattuneessa turmassa linja-auto putosi Kolmisopentiellä junaradalle.

Onnettomuusbussissa oli alustavan tiedon mukaan 20 matkustajaa.

Kemin liikenteessä ollaan järkyttyneitä turmasta. Kemin liikenteelle tieto bussiturmasta tuli median kautta.

Rytkyn mukaan bussi oli 49 hengen bussi.

– Ei ole ikäloppu tai vanha auto, Rytky kertoo.

Rytkyn mukaan kyseessä on niin kamala tilanne, että hän ei halua vielä lähteä arvuuttelemaan tai kommentoimaan turmaan johtaneita syitä.

– Suhteellisen sanaton on tuohon asiaan, ei ole oikeaa tietoa olemassa, Rytky sanoi.