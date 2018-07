Laiton nuuskakauppa rehottaa sosiaalisessa mediassa – Tulli jahtaa salakuljettajia minkä ehtii, mutta nuuskan käyttö vain lisääntyy

Sinikka Pylkkänen

Nuuskan salakuljetus Ruotsista Suomeen on lisääntynyt rajusti viime vuosina. Tullin mukaan nuuskaa tuodaan vuosittain laittomasti Suomeen tuhansia kiloja.

Tiedot perustuvat Tullin tekemiin takavarikkoihin, joiden määrä on kasvanut muutamassa vuodessa moninkertaiseksi. Kun vuonna 2013 Tulli takavarikoi 673 kilogrammaa laittomasti maahan tuotua nuuskaa, viime vuonna vastaava määrä oli 2390 kiloa.

Tänä vuonna Tullin haaviin on jäänyt pelkästään tammi–maaliskuun aikana jo 1100 nuuskakiloa, mikä ennakoi uutta ennätysvuotta.

Valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Tullin rikostutkinnasta sanoo, että kasvaneet takavarikot eivät kerro pelkästään lisääntyneestä valvonnasta vaan pikemminkin kasvaneista tuontimääristä. Moni hankkii nuuskanmyynnillä pientä lisätienestiä, mutta laittoman nuuskan välityksestä on tullut myös ammattimaista rikollisuutta.

– Suomessa on useita kymmeniä ihmisiä, jotka elättävät tällä itsensä, ja vieläpä aika hyvin, Sinkkonen sanoo.

Keväällä Tulli kertoi ottaneensa kiinni kolme henkilöä, joiden epäillään tuoneen Ruotsista Suomeen yhteensä lähes 2 000 kiloa nuuskaa. Tapausta on tutkittu törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena.

Markkinat suurissa kaupungeissa

Suurten nuuskalastien kuljetuksen ja tuotteiden myynnin hoitavat usein eri henkilöt. Tärkein tuontireitti kulkee läntisen maarajan kautta Pohjois-Suomesta Pohjanmaalle ja edelleen Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin – Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Myös Ruotsin-laivoilta nuuskaa tuodaan, mutta vähemmän.

Myynti tapahtuu osittain internetissä. Sosiaalisesta mediasta löytyy helposti lukuisia myyntiryhmiä, joista nuuskaa voi ostaa vaikka kotiin kuljetettuna. Sinkkonen kiistää, että viranomaiset katsoisivat näitä läpi sormien.

– Olemme keskustelleet alustojen ylläpitäjien kanssa, ja nämä ovat myös ryhtyneet asiassa toimenpiteisiin.

Sinkkonen pitää laitonta nuuskarallia ongelmana kahdestakin syystä, joista ensimmäinen on kansanterveydellinen haitta. Toinen ongelma on, että nuuskan myynti on talouden harmaalla alueella liikkuvaa mustanpörssin kauppaa. Vuosittain nuuskabisneksessä liikkuu jopa kymmeniä miljoonia euroja.

– Siihen liittyvät rahavirrat joudutaan jollain tavalla pesemään, Sinkkonen sanoo.

Kovemmat tutkintakeinot avuksi?

Tullin valvontajohtajan mukaan ongelma ei ratkea ainoastaan valvontaresursseja lisäämällä.

– Tämä on avoimen yhteiskunnan toinen puoli. Kyse on siitä, mitä yhteiskunta haluaa, Sinkkonen sanoo.

Hän huomauttaa, että jos laitonta nuuskakauppaa halutaan kitkeä entistä tehokkaammin, tarvitaan nykyistä kovempia tutkintakeinoja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi mahdollisuus telekuunteluun, jota käytetään muun muassa huumetutkinnassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakkatyöryhmä esitti keväällä rikoslakiin muutosta, jossa laittoman tavaran salakuljetusta koskeviin rangaistuksiin lisättäisiin törkeät tekomuodot. Tämä antaisi viranomaisille entistä paremmat mahdollisuudet valvoa nuuskan maahantuontia ja kauppaa.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että matkustajatuonnin raja lasketaan sataan grammaan vuorokaudessa. Tällä hetkellä nuuskaa saa tuoda laillisesti yhden kilon vuorokaudessa henkilökohtaiseen käyttöön. Edes kaverille sitä ei siis lain mukaan saa tuoda.

