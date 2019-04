Lapseton ei ole läheskään aina urasinkku, elää tavallista prismaperhearkea – vauvajuna puksutti vain ohi

Itsekin lapsettoman Heini Maksimaisen haastattelemat lapsettomat ottavat ilon ja hyödyn irti vapaa-ajastaan. Ainoa asia, mikä heitä ajatteluttaa, on lapseton vanhuus.

Päivi Ojanperä

Kun Heini Maksimaisen ystäväpiirissä alettiin viettää kolmekymppisiä, jotain lähti liikkeelle. Se jokin oli vauvajuna. Yhä useampi alkoi suunnitella, että pian on aika hankkiutua raskaaksi.

Ystävät jopa lanseerasivat termin ”Pakkosiitos 2014”. Nimi oli toki vitsikäs. Taustalla oli kuitenkin totisin tosi: Nyt tai ei koskaan?

Maksimainen alkoi pelätä, että jää yksin laiturille katsomaan, kun vauvajuna puksuttaa ohi.

Syyt ovat moninaisia

Asia pohditutti Maksimaista niin paljon, että hän alkoi selvittää vapaaehtoisen lapsettomuuden taustoja perin pohjin. Kaikki lähti kysymyksestä, joka tuntui olevan päällimmäisenä:

– Miksi ajatellaan, että lapsettomuus on todella surullinen asia.

Varsin pian kävi ilmi, että lapsettomuuden muodot ja syyt eivät sovi stereotyyppisiin lokeroihin, joita perinteisesti on ollut tarjolla.

Myytit murtuivat yksi toisensa jälkeen. Lapsettomuutta ei valita, koska pitää luoda uraa ja reppureissata Thaimaassa, kuten Maksimainen itse oli ajatellut.

Maksimainen haastatteli tuoreeseen Vauvattomuusbuumi-kirjaansa asiantuntijoita ja noin 40:tä lapsetonta suomalaista.

– Urasinkku ei ole todennäköisesti se tyypillisin selitys. Toki voi olla niin päin, että jos ei ole lapsia, uran merkitys korostuu, ja voi syntyä mielikuva lapsettomasta uraohjuksesta, Maksimainen toteaa.

Prismaperhearkea ilman lapsia

Maksimaisen haastattelemat lapsettomat parit taas elivät pitkälti tavallista ”prismaperhearkea”. Vain ilman niitä lapsia.

– Heidän elämäntapaansa ei liittynyt mitään aloilleen asettumisen vaikeutta, vaan he noudattivat perinteistä elämäntyyliä.

– Kukaan ei maininnut, että olisi valinnut lapsettomuuden työuran takia

Parisuhteen puute vaikuttaa

Kuva lapsettomuudesta ja lapsettomista oli pitkään yksipuolinen. Julkisesta keskustelusta puuttui lapsettomien oma näkökulma.

– Kummasteltiin, että mikä teitä vaivaa. Ei kysytty, minkälaista teidän elämänne oikeasti on.

Maksimainen toteaa, että parin viime vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut paljon. Aihe on normalisoitunut. Nyt otetaan Maksimaisen mukaan yhä paremmin huomioon myös se iso väliinputoajien porukka, joka ei kuulu mihinkään joukkoon.

Läheskään kaikki muista kuin biologisista syistä lapsettomat eivät ole parisuhteessa eläviä keskituloisia, jotka ovat päättäneet olla hankkimatta lapsia.

Monen lapsettoman tarina ei sovi mihinkään lokeroon.

– Lapsettomuus ei ole välttämättä joko tai -juttu.

Merkille pantavaa on sekin, että iso osa lapsettomista on elänyt nelikymppiseksi solmimatta ainuttakaan avo- tai avioliittoa. Ilman kumppania vain harva päätyy yrittämään lasta.

Vapaaehtoinen lapsettomuus yleistynyt

Vapaaehtoisesta lapsettomuudesta on alettu puhua Suomessa erityisesti viime vuosina luultavasti sen vuoksi, että se on tutkimusten mukaan yleistynyt yhtäkkiä selvästi.

Pitkään vapaaehtoinen lapsettomuus oli Suomessa ainakin kyselyjen valossa varsin harvinaista. Vielä vuonna 2007 ainoastaan 2,4 prosenttia lisääntymisikäisistä suomalaisista ilmoitti omaksi ihannelapsiluvukseen nollan.

Sitten tapahtui jotain, jota tutkijat pitävät mysteerinä. Vuonna 2015 julkaistussa Väestöliiton perhebarometrissä noin 15 prosenttia 20–45-vuotiaista vastaajista ilmoitti, ettei halua lapsia. Lapsettomuudesta eivät haaveilleet ainoastaan parikymppiset, vaan yhtä lailla vanhemmat, 35–45-vuotiaat.

Tulos oli yllättävä. Syitä on spekuloitu.

– Yleinen epävarmuus, ilmastonmuutos, ajankäyttö, yhdessäolon muuttuneet tavat, Maksimainen luettelee mahdollisia syitä.

Miehissä enemmän lapsettomia

Lapsettomuus on sukupuolittunutta kahdellakin tavalla. Ensin voisi ajatella, että asia koskee erityisesti ja ainakin aikaisemmassa vaiheessa naisia, joille biologia asettaa tiukemmat ehdot lisääntymiselle.

– Kaikille haastatelluille naisille lapset olivat olleet iso kysymys jossakin vaiheessa. Miehissä taas oli monia, jotka eivät olleet kovin paljon miettineet asiaa.

Toisaalta lapseton ihminen on naista todennäköisemmin mies. 45-vuotiaista naisista joka viides on lapseton, mutta saman ikäisistä miehistä lapsettomien osuus on yli 28 prosenttia. Eroa selittää se, että naiset saavat lapsia osittain samojen miesten kanssa. Matalasti koulutetut ja matalapalkkaiset miehet jäävät muita todennäköisemmin lapsettomiksi.

Ilo ja hyöty irti vapaa-ajasta

Jos lapsia ei sitten syystä tai toisesta ole, miten eletään hyvä lapseton elämä? Lukemattomilla eri tavoilla.

Maksimaisen haastattelemat lapsettomat vaikuttivat tyytyväisiltä elämäänsä. He olivat ottaneet ilon ja hyödyn irti vapaa-ajastaan.

Ainoa asia, mikä heitä ajattelutti, oli lapseton vanhuus. Osa oli jo ratkaissut asian muuttamalla yhteisölliseen senioritaloon.

– Oli huojentavaa huomata, että jos lapsia ei tulisi, ei huonosti kävisi, 33-vuotias Maksimainen sanoo.

Monilla Maksimaisen ystävillä on jo kaksi lasta. Alle kolmikymppisenä koettu ahdistus tuntuu nyt liioitellulta.

– Olen nähnyt molemmille puolille. Siellä on hyviä vaihtoehtoja.

Maksimainen kuuluu niihin onnekkaisiin, joilla on aidosti mahdollisuus valita.

Monella ei ole todellista vapautta valita

Jos päättäjät ovat sitä mieltä, että suomalaisten syntyvyys on saatava nousuun, mikä oikeasti auttaisi? Helpompi on vastata, mikä ei ainakaan auta.

– Sitä porukkaa on turha yrittää käännyttää, joka on jo päättänyt olla hankkimatta lapsia, sanoo vapaaehtoisesta lapsettomuudesta kirjan kirjoittanut Heini Maksimainen.

Lyhyen aikavälin ratkaisut, kuten vauvatonnit, eivät Maksimaisen mielestä syntyvyyttä nosta. Eihän vauvatonni tuo vierelle esimerkiksi puuttuvaa kumppania.

Sen sijaan asiaan voisi vaikuttaa se, jos yhä useammalla olisi todellinen vapaus valita, haluaako lapsia tai ei. Osa kokee, ettei olisi esimerkiksi sairauden tai hankalan perhetaustan vuoksi hyvä vanhempi.

– Miksi yhteiskunnan kelkasta tippuu niin paljon ihmisiä, erityisesti miehiä, jotka eivät ole koskaan siinä asemassa, että voisivat aidosti valita, Maksimainen kysyy.

Kelan tutkija Anneli Miettinen arvelee, että kouluttautuminen ja työpaikan löytyminen lisäävät mahdollisuuksia parisuhdemarkkinoilla.

– Hedelmällisyyden lisäyksen kannalta tällä ei kuitenkaan ole kovin suurta vaikutusta, aiemmin Väestöliiton tutkijana toiminut Miettinen sanoo.

Oma merkityksensä on jahkailulla. Miehet heräävät lapsipohdintoihin naisia myöhemmin, mikä on omiaan venyttämään lasten hankkimista parisuhteissa.

Lapsiperhearki nähdään nykyään myös niin vaativana, että lapsioptiota lykätään aina vain myöhemmäs.

Kun vaihtoehtoja on viljalti, voi valinnanvaikeus johtaa siihen, ettei oikeaa hetkeä perheelle vain tule.