Lasten kanssa työskenteleviltä kirkon työntekijöiltä edellytetään rikosrekisteriotetta – luottamushenkilöt ja talkoolaiset ovat eri asia

Evankelis-luterilaisen seurakunnan luottamushenkilönä toiminut mies on epäiltynä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä rikostutkinnassa. Keskusrikospoliisi kertoi vuosia Suomessa toimineen pedofiiliringin rikoksista tiedotustilaisuudessa viime viikon keskiviikkona.

Jutun pääepäilty on eteläpohjalainen mies, joka toimi vuosina 2010–2012 kirkkovaltuutettuna ja kirkkoneuvoston jäsenenä. Hän on ollut kolmena kesänä myös yövahtina rippileireillä.

Vaikka lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvän jutun teot eivät Keskusrikospoliisin mukaan liity kirkon toimintaan, epäillyn yhteys seurakuntatyöhön heittää varjon seurakunnan ylle.

Pääepäilty on vähintäänkin pyrkinyt lähelle seurakunnan nuorisotyötä ja asemaan, jossa luottamuksen väärin käyttäminen on ollut mahdollista.

Seurakunnilla on laaja ohjeisto

Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkaisi viime vuonna seurakuntatyöhön tarkoitetun laajan ohjeiston nimellä ”Turvallinen seurakunta”.

Siinä viitataan muun muassa lakiin lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Vapaaehtoisen suostumuksella seurakunta voi hakea kyseistä henkilöä koskevan rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskukselta.

Kirkkohallituksen työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen korostaa, että virka- ja työsuhteisiin sovelletaan lakia vuodelta 2002. Se on otettu huomioon myös kirkkolaissa. Tehtävissä toimivilta edellytetään rikosrekisteriotteen toimittamista.

– Ainakin jos tehtävästä maksetaan palkkaa, laki koskee kyllä myös muita kuin työsuhteisia kirkolle työtä tekeviä, Piepponen sanoo.

Tapauksia ilmenee toisinaan

Ohjeistossa korostetaan, että seurakunnilla tulee olla nollatoleranssi kaikkea seksuaalista häirintää kohtaan. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva hyväksikäyttö ja häirintä on aina otettava vakavasti.

Toisinaan seurakunnissa niitä kuitenkin ilmenee. Tapauksista voi ilmoittaa yhteyshenkilöille, joiksi tulee aina nimetä mies ja nainen.

Joskus rajanveto saattaa olla vaikeaa.

Seksuaalista turvallisuutta käsittelevässä ohjeiston osassa todetaan, että esimerkiksi koskettaminen tai halaaminen voi aiheuttaa epämukavuuden kokemuksia ja tuntua rajojen ylittämiseltä.

Kiusallinen asia Kirkkohallitukselle?

Lännen Media yritti maanantaina tavoittaa useita Kirkkohallituksen edustajia kommentoimaan ohjeita: pitäisikö niitä vielä tarkentaa seurakuntatoimintaan osallistuneen miehen poikkeuksellisen törkeän rikosepäilyn vuoksi – tai kenties muutenkin?

Sellaista kommenttia ei saatu. Haastattelua ei ehtinyt antaa myöskään Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. Hän oli aikaisemmassa tehtävässään Kirkkohallituksen kansliapäällikkönä hyväksymässä ohjeistoa ”Turvallinen seurakunta”.

Piispa kuitenkin käsitteli aihetta sunnuntaina Kalevan blogissaan. Otsikko oli ”Pimeyden ytimessä!”

”Lasten ja nuorten turvallisuus on koko yhteiskunnan asia. Kaikkien toimijoiden pitää peilata toimintaansa meille tärkeitä arvoja vasten – oli sitten kysymys seurakunnasta, urheiluseurasta tai harrastuspiireistä”, Jukka Keskitalo kirjoitti blogissa.

”Turrummeko näihin kamalien uutisten virtaan? Meillä on eri toimijoiden kesken paljon työtä tekemättä sen suhteen, miten vaalimme lastemme koskemattomuutta siellä, missä he ovat. Sillä kukaan ei ole niin aito ja herkkä kuin lapsi. Meidän tehtävämme on suojella heitä.”