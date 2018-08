Lelusalakuljettajan oikeuskäsittely alkoi – syyttäjän mukaan Rami Adham on syyllistynyt muun muassa törkeään rahanpesuun

JAMAL NASRALLAH

Sodasta kärsivän Syyrian lapset ovat saaneet iloa leluista. Suomen-syyrialainen lelusalakuljettaja Rami Adham tuli tunnetuksi siitä, että hän "salakuljetti" leluja Aleppoon.

Ida Roivainen

Lelusalakuljettajana tunnetun suomensyyrialaisen Rami Adhamin oikeuskäsittely alkoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii Adhamille vankeutta 18 rikoksesta, muun muassa törkeästä rahanpesusta sekä rahankeräysrikoksesta. Syytteet liittyvät Suomi-Syyria-yhteisöön, jonka päätöksenteosta Adham on poliisin mukaan vastannut käytännössä yksin.

Syyttäjän haastehakemuksesta selviää muun muassa, että Suomi Syyria Yhteisö ry:n nimissä on kerätty rahaa ilman lupaa toukokuun 2014 ja marraskuun 2015 välisenä aikana yhteensä 152 718,66 euroa.

Adham on myös antanut rahankeräyslaissa tarkoitetulle lupaviranomaiselle väärän tiedon hänen asemastaan yhdistyksessä. Adhamin antamat väärät tiedot ovat olleet omiaan vaikuttamaan rahankeräysluvan saantiin ja sen ehtoihin.

Luvan myöntämisen jälkeen rahaa on kerätty tietoisesti rahankeräyslupaehtojen vastaisesti valtakunnallisti muun muassa internetin kautta yhdistyksen Facebook- ja kotisivuilla.

Poliisihallitus on kirjoittanut Suomi Syyria Yhteisö ry:lle rahankeräyskiellon 27.10.2016, joka on annettu yhdistykselle tiedoksi 23.11.2016.

Adham on kuitenkin jatkanut avustustyötään ja kerännyt rahaa leluja varten viimeksi elokuussa 2018.

Lelusalakuljettaja kertoo Facebook-sivullaan, että syntymäpäivänsä kunniaksi järjestetyssä keräyksessä hän sai kokoon 1 660 euroa, jotka lahjoitetaan paikallisen hyväntekeväisyysorganisaation kautta Syyrian lapsille.

Syyttäjän mukaan Rami Adham on lisäksi antanut keräyksen kohderyhmälle merkityksellisiä totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja kertomalla kaikkien kerättyjen varojen päätyvän lähes lyhentämättöminä keräyskohteeseen eli hädässä olevien ihmisten auttamiseen Syyriassa sekä käyttänyt rahankeräyksellä saatuja varoja olennaisesti vastoin rahankeräysluvassa annettuja ehtoja tai määräyksiä.

Rami Adham on esimerkiksi nostanut yhdistyksen tililtä käteisvaroja, joilla hän ja hänen entinen puolisonsa Maria Adham ovat ostaneet 62 000 euroa maksavan siirtolapuutarhamökin.

Rami Adham on lisäksi tallettanut rahankeräyksen perusteella saaduista rahoista 54 000 euroa pankkitililleen Turkissa sekä maksanut Adham Oy:n Mannerheimintiellä sijainneen liikehuoneiston vuokria 900 euroa kuukaudessa ainakin vuoden ajan.

Syyttäjän mukaan rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen ollut törkeä.

Kiistää syyllisyytensä

Adham itse kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Adham katsoo, että hänen toimintansa on ollut tuottamuksellista mutta ei tahallista. Adham on ollut hyvin järkyttynyt siitä, mitä hän on Syyriassa nähnyt ja halunnut vilpittömästi auttaa hädässä olevia ihmisiä.

Puolustuksen mukaan Adhamilla ei ole kokemusta yhdistyksistä tai rahankeräyksistä, eikä hän ole ymmärtänyt selvittää asiaa ennen kuin vasta vuonna 2015. Adham myöntää tässä toimineensa virheellisesti, mutta kiistää tahallisen rikoksen.

Adhamin mukaan kyse on ollut huolimattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä eikä siitä, että hän olisi tahallisesti toiminut rahankeräyslain vastaisesti.

Hyväntekeväisyyteen kerättyjä Suomi-Syyria-yhteisön rahoja ei Adhamin mukaan ole päätynyt hänen pankkitililleen Turkkiin tai siirtolapuutarhamökkiin.

Adhamin mukaan esimerkiksi mökki oli ostettu sukulaisen rahoilla, ja Turkkiin puolestaan päätyi hänen isänsä rahoja tämän kuoleman jälkeen.

Ainoastaan syytteen kirjanpitorikoksesta Adham myöntää.

Leluja Syyrian lapsille

Adham on tullut tunnetuksi siitä, että hän on vienyt leluja sodasta kärsivän Aleppon lapsille.

Adhamin avustustoiminnasta käynnistettiin esitutkinta, kun Helsingin Sanomat kertoi, että auttamistyössä ilmeni epäselvyyksiä.

HS:n jutussa kerrottiin, että tammikuussa 2016 Adhamin väitetty loukkaantuminen avustusreissulla ei pitänyt paikkaansa. HS:n haltuunsa saamista WhatsApp-keskusteluista ja ääniviesteistä kävi ilmi, että Adham ja hänen entinen apurinsa keksivät tarinan loukkaantumisesta ja lavastivat valokuvia siitä.

HS:n mukaan Adham sanoi apurilleen, että tarkoituksena oli saada suomalaiset lahjoittamaan enemmän rahaa Syyrian orvoille. Adham itse on kiistänyt syytteet ja hänen mukaansa kaikki varat ovat menneet Syyrian avustuskohteisiin.

Kuului sdp:hen vuonna 2016

Ennen kuin Adhamista käynnistettiin esitutkinta syksyllä 2016, hän oli hetken aikaa sdp:n jäsen.

Kun Adhamin toiminnassa ilmeni epäselvyyksiä, puolueen puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi Lännen Medialle, että puolueella ei ole tarvetta tonkia jäseniensä taustoja etukäteen, eikä Adhamin tapaus vaikuta siihen, miten puolue jäsentensä taustoja tarkistaa.

Myöhemmin Adham ilmoitti Facebook-sivuillaan, että hän eroaa sdp:stä.