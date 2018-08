Lepakot voivat elokuussa liidellä ikkunasta sisään

Timo Jakonen

Lepakot ovat tähän aikaan vuodesta liikekannalla.

Päivi Ojanperä

Lepakot etsiytyvät kasvattamaan poikasiaan kesäksi lämpimiin paikkoihin. Kulunut kesä on ollut kuitenkin liian kuuma jo lepakoillekin, ainakin Saksassa, missä lämpötila on noussut paikoin liki neljäänkymmeneen asteeseen.

Joillakin ullakoilla on ollut yhtä kuuma kuin saunassa, minkä vuoksi lepakoiden on täytynyt lähteä etsimään vilpoisampia päiväleposijoja. Lepakoita on lennellyt viilennyksen toivossa avoimista ikkunoista asuntoihin sisään, kertoo Berliinissä ilmestyvä Tagesspiegel-lehti.

Suomessa kuuma sää ei ole tiettävästi ajanut lepakoita pakolaisiksi ihmisten asuntoihin.

– Lepakot ovat kyllä liikkeellä tähän aikaan vuodesta, koska poikaset lähtevät lentoon, kertoo intendentti Thomas Lilley Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Lilleyn mukaan ei olekaan tavatonta, että elokuussa ikkunasta sisään lentäisi lepakonpoikanen, joka vasta harjoittelee lentämistä.

– Tällaista sattuu vuosittain, ja se on ihan normaalia.

Berliiniläisen eläinsuojelujärjestön mukaan sisään eksyneen lepakon voi varovaisesti kantaa ulos hanskat kädessä. Tosin ensin kannattaa kärsivällisesti odottaa, jos eläin löytää itse ulos avoimesta ikkunasta tajuttuaan, että ihmisen makuuhuone ei sovi lepakon asuinsijaksi.

– Nämä kuulostavat ihan hyviltä ohjeilta, Lilley sanoo.

Thomas Lilleyn mukaan lepakot pitävät lämpimästä, minkä vuoksi ne hakeutuvat ullakoille ja kattojen alle silloin, kun lepakkonaaras on tiineenä ja poikaset pieniä.

– Silloin poikaset kasvavat nopeasti, kun lepakoiden ei tarvitse käyttää energiaa ruumiinlämmön ylläpitämiseen.

Lepakko ei hevillä jätä kotiaan, sillä se vaihtaa ensin paikkaa ullakolla lämpötilan mukaan: katon rajassa voi olla useita asteita lämpimämpää kuin lähellä lattiaa.

Tähän aikaan vuodesta suomalaiset lepakot alkavat siirtyä Lilleyn mukaan pois ihmisasumuksista. Ne siirtyvät parveilemaan talvehtimispaikkojen edustoille. Syysparveilun aikana lepakot katsastavat talvehtimispaikkojensa kunnon ja parittelevat. Parittelun jäkeen ne asustelevat esimerkiksi metsien ja pihojen linnunpöntöissä.

Marraskuun lopulla lepakot muuttavat taas: ne menevät talvehtimaan luoliin ja perunakellareihin.

Saksassa osa lepakoista myös talvehtii ullakoilla.

– Saksassa on huomattavasti enemmän lajeja kuin meillä, ja niillä on erilaiset käyttäytymistavat.

Vaivaislepakko ja kääpiölepakko ovat Keski-Euroopassa eläviä lajeja, joita esiintyy välillä Suomessakin.