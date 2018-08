Lidl vetää myynnistä tomaattimurskapurkkeja

STT

Helsinki

Lidl on poistanut myynnistä erän basilikalla maustettua Italiamo-tomaattimurskaa. Syynä on, että muualla Euroopassa saatujen asiakaspalautteiden perustella kyseinen erä saattaa sisältää muovia. Suomessa ei ole saatu palautetta tuotevirheestä, mutta kyseinen erä on varotoimenpiteenä poistettu myynnistä.

Takaisinveto koskee ainoastaan Italiamo-merkin basilikalla maustettua tomaattimurskaa ja erää, jonka parasta ennen -päiväys on 31.12.2020. Tuotetta on myyty Italia-teemaviikon aikana 28.6. lähtien kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä. Muut Italiamo-merkin tomaattimurskat, muut erät ja muut Lidlin myymät tomaattimurskat ovat turvallisia käyttää.

Kyseistä tomaattimurskaa ostaneet voivat palauttaa tuotteen Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.