Linnan juhlat liimaavat taas miljoonayleisön television ääreen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio aloittavat tanssit tänä vuonna Oskar Merikannon tahdissa. Kuva vuoden 2016 Linnan juhlista.

Markku Uhari

Helsinki

Itsenäisyyspäivän perinteet huipentuvat jälleen Presidentinlinnassa pidettävään itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoon.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion isännöimä juhla alkaa tuttuun tapaan kättelyllä kello 19.00 ja kestää illalla noin kello yhteentoista. Tänä vuonna Kauppatorin varrella sijaitsevassa Presidentinlinnassa sukkuloi noin 1 700 kutsuvierasta, 300 henkilökunnan jäsentä ja parisataa median edustajaa.

Suoraa lähetystä on puolestaan perinteisesti seurannut kotikatsomoista yli 2 miljoonaa suomalaista, ja Linnan juhlat ovat samalla Suomen seuratuin televisio-ohjelma.

Juhlien tämän vuoden teemana on ”Yhteinen ympäristömme”, ja teema näkyy läpi järjestelyiden ja koristeluiden. Esimerkiksi osa koristekasveista on peräisin presidentin kesäasunnon Kultarannan tiluksilta.

Jenni Haukion puku valmistettu erikoismateriaalista

Yksi alkuillan odotetuista hetkistä on, kun kello 18.45 rouva Jenni Haukio astuu presidentti Niinistön kanssa tervehtimään mediaa. Samalla nähdään rouva Haukio juhlapuku, joka on tänä vuonna valmistettu poikkeuksellisesta materiaalista.

Aalto-yliopistossa tehty iltapuku on tehty koivusta valmistetusta Ioncell-kankaasta. Itse puvun on suunnitellut yliopiston muoti- ja vaatetussuunnittelun opiskelija Emma Saario, ja kankaan on puolestaan suunnitellut opiskelija Helmi Liikanen. Itse kangas on valmistettu osana yliopiston tutkimusprojektia.

Presidentti Ahtisaari jättää juhlat väliin

Ansioituneiden suomalaisten lisäksi tämän vuoden vieraslistalle on huomioitu myös ilmasto- ja ympäristöteoillaan ansioituneita ihmisiä.

Kättelyt kuitenkin alkavat sotaveteraanien ja lottien sisääntulolla. Presidentin adjutantin Pasi Seppälän mukaan tänä vuonna juhliin kutsutuista kymmenen on yli 100-vuotiaita. Illan aikana sotaveteraaneille esiintyvät Philomena-kuoro ja Ylioppilaskunnan Laulajat.

Edellisistä presidenteistä tänä vuonna Presidentinlinnaan saapuu Tarja Halonen puolisonsa, tohtori Pentti Arajärven kanssa. Presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari sen sijaan jättävät tänä vuonna väliin itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. Taustalla on presidentti Ahtisaaren toipuminen syksyllä tehdystä selkäoperaatiosta.

Keväällä 2017 edesmenneen presidentti Mauno Koiviston puoliso, rouva Tellervo Koivisto ilmoitti puolestaan Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa, ettei hän tänä vuonna saavu juhlavastaanotolle.

Booli liki luomua, paljon riistaa

Linnan juhlien tämän vuoden teema on muuttanut myös ruokalistaa. Juhlavieraille on tarjolla esimerkiksi paljon kasviksia, marjoja, riistaa ja villikalaa.

Palanpainikkeeksi vieraat voivat naukkailla luomuviiniä tai hävikkileivästä valmistettua olutta. Kaiken lisäksi linnan kahvi ja tee ovat ilmastokompensoituja.

Suurin muutos näkyy kuitenkin perinteisessä Linnan boolissa. Aiemmista vuosista poiketen se on tänä vuonna valmistettu 82-prosenttisesti luomuraaka-aineista. Muutos on samalla johtanut siihen, että sen maku on muuttunut.

Linnan palveluesimies Berit Mäkinen kertoi aiemmin Lännen Medialle, että boolipohjan raaka-aineet ovat luomutuotteita. Yksi ainesosa kuitenkin laimentaa juoman ”luomuastetta”.

Itse booliresepti on tunnetusti salaisuus, samoin se luomuasteen vähentäjä.

Merikanto ja Junnu soivat

Presidentinlinnan musiikista vastaavat tuttuun tapaan Kaartin soittokunta ja Puolustusvoimien viihdeyhtye Kaartin Combo.

Comboa säestävät tänä vuonna Jennie Storbacka ja Mikael Saari. Kokoonpanojen ohjelmistoon on nostettu juhlavuosimuusikoiden, kuten Oskar Merikannon ja Juha ”Junnu” Vainion tuotantoa.

Presidenttipari esimerkiksi tanssii ensimmäisen valssinsa Merikannon tahtiin.

Lisäksi Linnan kolmannessa kerroksessa esiintyy Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen jazz-opiskelijoista muodostuva Sibis Jazz Youngsters.

Juhlinta siirtyy lopulta Presidentinlinnasta illan mittaan muualle pääkaupunkiin. Jatkoja vietetään muun muassa Hotel Kämpissä.