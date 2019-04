LM-kysely: Antti Rinne edistäisi pääministerinä hiilitulleja EU:n ulkorajoille – Sdp:n linja lähestyy perussuomalaisia

Vihreiden Pekka Haavisto, sosiaalidemokraattien Antti Rinne, kokoomuksen Petteri Orpo, keskustan Juha Sipilä ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho vastasivat, millaista EU-linjaa he vetäisivät pääministerinä.

Joonas Kuikka

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne väläyttää mahdollisuutta Euroopan unionin hiilitulleille ilmastonmuutoksen suitsimiseksi.

– Esimerkkejä EU-tasoisesta yhteistyöstä on pohdinta hiilitulleista EU:n ulkorajoille, hiilen lattiahinnasta, tai hiilipörssistä eli hiilensidonnan hinnoittelusta. Näitä on järkevää edistää EU-tasolla, vastaa Rinne Lännen Median kyselyyn pääministeriehdokkaille.

Rinne edistäisi myös kestävään kulutukseen ohjaavan verotuksen kehittämistä koko EU:n tasolla.

Sdp:n alkuperäisestä vaaliohjelmasta ei löytynyt mainintaa hiilitulleista. Sdp ja Rinne ovatkin tulossa samoille linjoille kuin perussuomalaiset, joka on kannattanut hiilitulleja jo aiemmin.

– Suomen tulisi EU-puheenjohtajana ja muutenkin EU:n jäsenenä edistää protektionistisia kauppa- ja tullitoimia Kiinaa ja muita saastuttavia halpatuotantomaita kohtaan. Hiilitulleilla estetään teollisuuden siirtymistä Euroopasta Aasiaan, suojellaan eurooppalaista työtä ja ohjataan Kiinan kaltaisia maita kestävämpiin tuotantotapoihin, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastaa.

Kyselyssä kysyttiin pääministeriehdokkaiden eli viiden kannatusmittauksissa suosituimman puolueen puheenjohtajien EU-linjaa. Seuraava pääministeri pääsee heti heinäkuussa vetämään Suomen EU-puheenjohtajuuskautta ja esittämään jäsenmaille näkemyksiään.

Puheenjohtajamaalla paikka vaikuttaa

Eduskuntavaalien alla on keskusteltu paljon siitä, kuinka puututaan suomalaisten päästöihin. Huomaamatta on kuitenkin jäänyt tilaisuus, joka tulevalla pääministerillä on vaikuttaa ilmastokysymyksiin koko EU:n tasolla.

– Suomi on EU:n ilmastopolitiikan edelläkävijä ja meitä kuunnellaan. Olen osana pj-kauden valmisteluja tavannut lähes kaikki EU-kollegani kahdenvälisesti ja tiedän tarkalleen, mitä kukin maa ajattelee ilmastokysymyksestä. Vaikuttaminen ei toki ole helppoa, sillä useammalla EU-maalla on vaikeuksia sitoutua hiilineutraaliuteen 2050 mennessä, kertoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Keskusta ajaisi EU:ssa 55 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä. Keinoja olisi muun muassa päästökaupan vahvistaminen ja oman esimerkin näyttäminen uusien teknologioiden käyttöönotolla. Myös kokoomus jakaa keskustan tavoitteen ja aikataulun. Vihreät esittää 60 prosentin vähennyksiä EU:ssa vuoteen 2030 mennessä.

– Päästöoikeuksien määrää on edelleen vähennettävä ja luovuttava niiden ilmaisjaosta. Lentoliikenne on otettava täysimääräisesti mukaan päästökauppaan, toteaa vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Turvapaikkapolitiikassa ei enää avoimia ovia

Turvapaikkapolitiikassa tiukinta linjaa vetää odotetusti perussuomalaiset. Puolue ohjaisi siirtolaislaivat Välimerellä takaisin lähtöpaikkaansa.

– Vain tällä tavoin voidaan lopettaa laiton merenylitys ja merellä tapahtuvat tragediat, sanoo Halla-aho.

Useat puolueet ovat lähentyneet perussuomalaisia näkemyksissään. Sdp auttaisi pakolaisia ensisijaisesti EU:n ulkopuolella.

– Suurin osa kansainvälisistä pakolaisista on kriisimaiden lähialueilla. Näiden ihmisten elinolosuhteiden parantaminen on inhimillisesti tehokkain tapa auttaa. Se on avainasemassa, kun halutaan vähentää Euroopan rajoille kohdistuvaa pakolaispainetta, linjaa Rinne.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo siirtäisi turvapaikkahakemukset EU:n ulkorajoille, ei jäsenmaiden rajoille. Hän kuitenkin kiihdyttäisi työperäistä maahanmuuttoa Suomeen.

– Suomi tarvitsee enemmän työperäistä maahanmuuttoa sekä EU:n sisältä että EU-maiden ulkopuolelta. Suomeen töihin tuleminen ei saa törmätä myöskään EU:n byrokratiaan, Orpo sanoo.

Vihreät vaatii Dublin-järjestelmän tilalle pysyvää ja sitovaa jakomekanismia, jolla turvapaikanhakijat jaetaan jäsenvaltioille.

– Jos jäsenvaltio kieltäytyy kiintiöistä tai turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta, sille on asetettava sanktioita, toteaa puheenjohtaja Haavisto.

Näin kysely tehtiin

Lännen Media kysyi pääministeriehdokkaiden EU-politiikan linjaa eri teemoja käsittävillä kysymyksillä.

1. Mitä konkreettisia ilmastotavoitteita haluaisitte Suomen vievän EU:ssa eteenpäin? Kuinka paljon näette Suomen pystyvän vaikuttamaan Euroopan unionin ilmastopolitiikkaan?

2. Millaista maahanmuuttopolitiikkaa ajaisitte EU:ssa? Mikä olisi teidän esityksenne pakolais- ja turvapaikanhakijakysymyksen kestäväksi ratkaisuksi Euroopan tasolla?

Kyselyn vastausaika oli 3.–5. huhtikuuta. Kysely lähetettiin sähköpostilla kannatusmittausten mukaan viiden suurimman puolueen puheenjohtajille.