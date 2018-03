Luonnon monimuotoisuus heikkenee: Toivoa on, mutta toimenpiteet aloitettava heti

Erilaiset ympäristömyrkyt ja niiden käyttäminen yhtäaikaisesti ovat yksi eläin- ja hyönteislajistojen suurimpia uhkia.

Nea Alanen

Tuore kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n tutkimus osoittaa, että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ihmiselle yhtä suuri uhka kuin ilmastonmuutos. Tutkimustulokset todistavat, että liikakansoitus ja luonnon tehokäyttö voivat vaarantaa talouden, elinympäristöt, ruoan saannin ja elämänlaadun maailmanlaajuisesti.

Yli 550 tutkijaa ympäri maailmaa yli sadasta eri maasta tutkivat luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemiä kolme vuotta.

Kasveja pölyttävät hyönteiset kuolevat ympäristömyrkkyjen koktaileihin, luontoa ylikäytetään, eikä sille anneta rauhaa ja aikaa uusiutua itsekseen. Ihmiset ja jopa lemmikkieläimet allergisoituvat, tulehdussairauden lisääntyvät. Eläinlajit kuolevat sukupuuttoon.

Suomen luonnossa on yhä olemassa koskemattomia alueita, vaikka metsätalous ulottuukin laajalti kaikkialle. Tilanne on parempi verrattuna maailman ääriesimerkkeihin Brasiliassa ja Indonesiassa, joiden silmittömät sademetsähakkuut ovat aiheuttaneet jo suurta tuhoa alueiden rikkaalle monimuotoisuudelle.



– Liikakasvatettu planeetta, jossa on hyvin vähän luontoa, ei ole unelmapaikka asua kenellekään, toteaa erikoistutkija Juha Pöyry



Suomen ympäristökeskuksesta.

Pöyry vahvistaa, että luontaiset elinympäristöt heikkenevät ja vähenevät. Aikajanaa on vaikeata arvioida, mutta jollei asialle tehdä mitään, viimeistään vuosisadan lopulla luonnon monimuotoisuus on jo pitkälti kuihtunut.

Kaikki riippuu ihmisistä

Suomessa muutamia keskeisiä syitä luonnon monimuotoisuuden menettämiselle ovat metsätalous ja maanviljely sekä niiden muutokset ja tehostukset.

Äskettäin esille on noussut maatalousympäristöjen lintukantojen romahdus eri puolilla Eurooppaa. Syyksi tälle epäillään maataloudessa käytettäviä hyönteismyrkkyjä, jotka ovat vieneet lintujen ravintonaan käyttämät hyönteiset.

– Sen seurauksena moni hyönteisiä syövä lintulaji on hätää kärsimässä, myös Suomessa. Missä vaiheessa se alkaa vaikuttaa luonnon toimivuuteen? Vaikeaa määritellä vaarallista rajaa, Pöyry toteaa.

Ihminen hyödyntää jatkuvasti suurempaa osaa luonnosta, vähittäin se häviää. Luonto ei pysy ihmisen kulutuksen mukana.

– Jos lentää lentokoneessa ja alkaa irrottelemaan pultteja rakenteesta pois, missä vaiheessa tulee se raja, että kone hajoaa kesken lennon?

Pystymmekö vaikuttamaan mitenkään siihen, että luonnon monimuotoisuutta saataisiin korjattua?

– Kyllä näkisin, että toivoa on. On mahdollista toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja sitä on tehtykin, muttei riittävästi. Alkaa olla kiire. Toimenpiteet pitäisi aloittaa heti.

Mitä suomalainen voi tehdä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi?

Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro kertoo, että suomalainen voi vaikuttaa monellakin tavalla suoraan ainakin oman maamme luonnon monimuotoisuuteen.

– Jos ihmisellä on omia metsiä, pihoja ja puutarhoja tai maatalousalueita, niin tietenkin siellä erilaisilla keinoilla voidaan vaikuttaa suoraan luonnon monimuotoisuuteen, Lumiaro toteaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton mukaan Suomessa on noin 600 000 yksityistä metsänomistajaa, jotka voivat vaikuttaa oman metsäalueensa hyvinvointiin.

– Avohakkuiden sijasta jätetään lahopuita. On hyvä asia, jos metsissä on eri-ikäisiä ja erilaisia puita. Arvokkaiden lehtipuiden säilyttäminen hakkuissa ja metsän uudistamistoimenpiteissä on tärkeää. Erityisesti haapa ja raita ovat sellaisia.

Haapa ja raita mahdollistavat elinmahdollisuuden vaateliaillekin jäkälä- sieni- ja hyönteislajeille, jotka lisäävät luonnon moninaisuutta.

– Pehmeillä metsänkäsittelymenetelmillä on suuri vaikutus. Kannattaa suosia jatkuvaa kasvatusta, eikä korjata lahopuita tai kaatuneita puita pois metsästä. Ainoastaan kuusi kannattaa korjata pois. Tuoreessa kuusessa on kirjanpainaja-tuholaisen vaara.

Lumiaro kehottaa jättämään omalla pihalla vaikka osan nurmikosta ajamatta. Myös piha-alueiden reunat voi jättää ajamatta. Kaikenlaiset pölyttäjät ja kärpäset viihtyvät pitkissä heinikoissa.

– Pihan oksista voi tehdä lahopuuaidan pihan reunalle tai taakse. Siihen voi koota pikkuhiljaa oksia keoksi. Lahopuuaidasta hyönteiset ja pistiäiset löytävät piilopaikkoja ja pesiä. Jos omistaa niityn, se kannattaa niittää vain kerran kesässä keskikesän aikoihin, jolloin siemenet ehtivät varista maahan, Lumiaro luettelee.