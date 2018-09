Luopuvat kansanedustajat jättävät saappaita nuorten täytettäviksi – pieni sukupolvenvaihdos voi olla edessä

Joel Maisalmi

2010-luvulla istuvista kansanedustajista on reilut 30 luopunut eli ei ole enää lähtenyt tuleviin vaaleihin ehdolle. Määrä voi nousta nykyisenkin eduskunnan kohdalla samanlaiseksi. Arkistokuva.

Ossi Rajala

Erityisesti keskustan on löydettävä uusia kykyjä paikkaamaan monen konkaripoliitikon jättämiä aukkoja. Ensi kevään vaaleissa eivät ole ehdolla ainakaan Mauri Pekkarinen, Seppo Kääriäinen, Timo Kalli, Tapani Tölli, Markku Rossi, Kauko Juhantalo ja Niilo Keränen. Lisäksi Olli Rehn on valittu Suomen Pankin pääjohtajaksi ja on sen myötä jättänyt eduskunnan.

Kallin ja Juhantalon luopumiset tarkoittavat Satakunnan vaalipiirissä sitä, että molemmat keskustan istuvat kansanedustajat ovat poissa ehdokaslistalta. Rehn jättää aukon Helsinkiin ainoana pääkaupungista valittuna keskustalaisena. Kääriäisen ja Rossin poisjäänti kohdistuu Savo-Karjalaan.

Keskustan riveistä puuttuu tulevissa vaaleissa myös Paavo Väyrynen, joka tosin on ehdolla, mutta ilmeisesti Seitsemän tähden liikkeen ehdokkaana.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo Lännen Medialle, että puolue on valmis sukupolvenvaihdokseen.

– Keskusta on runsas kasvualusta nuorille kyvyille. En lähde puoluesihteerinä nostamaan nimiä, mutta totean, että meillä on niitä runsaasti. Juureva ja elävä kansanliike varautuu jatkuvasti sukupolvenvaihdokseen puolueessa, Pirkkalainen pohtii.

Uusien kykyjen olisi kuitenkin pystyttävä vakuuttamaan tuhansia äänestäjiä, sillä luopuvista konkareista kaikki ovat keränneet vähintään 4 000 äänen kannatuksen. Monet paljon enemmänkin.

Haasteita riittää myös Perussuomalaisilla sekä siitä jakautuneella Sinisellä tulevaisuudella. Sinisillä on riveissään monta vuoden 2015 vaalien ääniharavaa, mutta kaikki heistä eivät lähde ehdolle. Siniset jännäävät yhä erityisesti sitä, onko yli 29 500 ääntä viimeksi saanut Timo Soini ensi keväänä ehdokkaana.

Sinisistä ainakin Maria Lohela ja Pentti Oinonen ovat kertoneet, etteivät enää olisi ehdolla.

Lapin vaalipiiristä valittu Hanna Mäntylä (sin.) on siirtynyt kesken kauden asiantuntijaksi Euroopan neuvoston sihteeristöön.

Kaikilla puolueilla on toki työtä ehdokaslistojensa kanssa.

Kokoomus on Uudellamaalla mielenkiintoisessa tilanteessa, kun puolueelta puuttuvat näillä näkymin ääniharavat Alexander Stubb (yli 27 000 ääntä) ja puolueesta pois lähtenyt Harry Harkimo (yli 11 000 ääntä). Lisäksi Uudenmaan kokoomuslaisista Outi Mäkelä siirtyi Nurmijärven kaupunginjohtajaksi ja Sanna Lauslahti siirtyi Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi.

Stubb on aiemmin tänä vuonna ilmoittanut, että kotimaan politiikka ei enää häntä sytytä.

– Kotimaan politiikka on osaltani varmasti nähty, Stubb sanoi kesäkuussa vieraillessaan kokoomuksen puoluekokouksessa.

Kokoomuksen helsinkiläinen konkaripoliitikko Pertti Salolainen on myös ilmoittanut olevansa tulevissa vaaleissa äänestäjän roolissa, ei ehdokkaan. Lisäksi kokoomuksen Lenita Toivakka Kaakkois-Suomesta jättää politiikan

Rkp on menettänyt Uudellamaalla entisen puheenjohtajansa Carl Haglundin elinkeinoelämän palvelukseen ja Varsinais-Suomessa Stefan Wallin on sanonut, ettei enää lähde ehdolle. Haglund sai yli 21 000 ääntä ja Wallin yli 9 000 ääntä, mitkä olivat kovia määriä molempien vaalipiireissä.

Sdp:lle riittää haasteita Keski-Suomen vaalipiirissä, jossa sekä Lauri Ihalainen että Susanna Huovinen jättävät tai ovat jo jättäneet eduskunnan. Lisäksi Helsingissä Sdp:n Nasima Razmyar on siirtynyt Helsingin apulaispormestariksi. Myöskään Sdp:n Riitta Myller ei enää lähde ehdolle.

Vasemmistoliiton Kari Uotila olisi Yleisradion mukaan jättämässä eduskunnan.

Luopumisia on ja tulee todennäköisesti lisää, kun ehdokasasettelu etenee. Vaaleihin on vielä noin seitsemän kuukautta aikaa.