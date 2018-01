Matkapuhelinverkko selviää sähkökatkoista, mutta työtä se vaatii

Katja Lehto/Arkisto

Hätäpuhelut ovat pääosin toimineet Kainuussa, samoin viranomaisverkko.

STT

Helsinki

Hädän hetkellä puhelin on korvaamaton väline. Se on kuitenkin hyödytön, jos matkapuhelinverkko on alhaalla ja hätäkeskukseenkaan ei pysty soittamaan.

Laajojen ja pitkäkestoisten sähkökatkosten aikaan Suomen muutoin luotettava matkapuhelinverkko horjuu jo muutamien tuntien kuluttua.

– Riippuen tukiaseman tärkeysluokittelusta kahdesta kuuteen tuntia pitäisi olla akkuvarmenne, kertoo Jukka-Pekka Juutinen operaattoreille määräyksen langettaneesta Viestintävirastosta. Juutinen on viraston turvallisuussääntelyryhmän päällikkö.

– Keskimäärin varmennus on noin kolme tuntia.



Eli sähköjen katkeamishetkestä jo kahden kolmen tunnin kuluttua matkapuhelinverkon kattavuus voi alkaa kärsiä. Näin on käynyt viime aikoina Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, joissa tykkylumi on katkonut sähköjä urakalla. Kainuussa on parhaillaankin voimassa vaaratiedote hätäpuheluiden epävarman läpimenon vuoksi.

Miksei akkuja sitten hankita lisää? Vastaus on raha. Juutisen mukaan hintalappu vaikkapa vuorokaudeksi riittävän akkuvarmenteen hankkimiselle kaikille tukiasemille maksaisi miljoonia jos ei kymmeniä miljoonia.

Ja tässä puhutaan vasta vuorokaudesta, kun Kainuussa sähköt ovat pykineet jo yli viikon. Juutinen huomauttaa, että jopa 97 prosenttia sähkökatkoksista kestää alle kolme tuntia. Viranomainen on pyrkinyt asettamaan akkuvaatimuksen taloudellisesti järkeväksi.

Kainuussa tilanne heilahtelee

Sähköntuotannon varmistamisessa paras ratkaisu olisi jemmata sähkökaapelit maan alle, mutta tämä operaatio on pitkä ja kallis, vaikka siinä onkin viime vuosina edistytty.

Näin ollen nyt sähköjen katketessa matkapuhelinverkko pidetään yllä katkenneita sähkölinjoja korjaamalla ja varavoimaa hyödyttäen. Kainuussa tilanne vaihteli lauantaina pelastusjohtaja Anssi Parviaisen mukaan koko ajan.

– Kun joku saadaan ylös, joku toinen linkki tippuu alas, Parviainen kuvaili.

Hätäpuhelut olivat pääasiassa toimineet, samoin viranomaisverkko, Parviainen kertoi. Viestintävirastollakaan ei ollut tietoa merkittävistä katkoksista hätäpuheluiden toiminnassa.

Mutta koska täyttä varmuutta puhelinverkon kattavuudesta ei ole, töitä on jatkettava. Kriittisille tukiasemille toimitetaan varavoimalaitteita, ja sinne johtavat sähkölinjat pyritään korjaamaan ensi tilassa, Parviainen kertoo. Tässä auttaa muun muassa Puolustusvoimat, jonka telakuorma-autoilla pääsee paremmin liikkeelle paksussa lumihangessa.

Viestintäviraston Juutisen mukaan matkapuhelinverkko kestää nyt sähkökatkoksia paljon paremmin kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Tärkeimpänä hän pitää teleoperaattoreiden ja sähköyhtiöiden parantunutta yhteistyötä siinä, mitkä tukiasemat pitää saada hyrräämään.

– Kokonaisvarautuminen tällaisiin tilanteisiin on parantunut.