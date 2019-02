Matkustaville kansanedustajille yllätys: Eduskunnan älypuhelinta ei saa viedä kaikkiin maihin

Sinisten Simon Elo on käynyt kansanedustajakaudellaan neljästi Venäjällä valiokuntamatkalla ja kerran parlamenttien välisten liiton IPU:n kokouksessa Bangladeshissa. Joka kerralla mukana oli älylaitteen korvaava puhelin.

Anita Simola

Jätän tekstiviestillä soittopyynnön tutulle kansanedustajalle. Päivän mittaan ihmettelen, kun soittoa ei kuulu. Yleensä hän vastaa säntillisesti.

Paria päivää myöhemmin selviää, että puhelin on pitänyt jättää kotiin valiokuntamatkan takia. Mukana on ollut lainapuhelin, joten viesti on tavoittanut hänet vasta kotimaassa.

– Käytäntö on nykypäivää, eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola vahvistaa.

Kaiken takana on kyberturvallisuus eli uhka vakoilun mahdollisuudesta ja siitä, että viestintäverkon turvallisuutta ei pystytä aukottomasti takaamaan.

– Olemme antaneet viranomaisten suosituksesta ohjeet kansanedustajien virkamatkoille. Tiettyihin maihin lähdettäessä eduskunnan antamat älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet on jätettävä kotiin. Tilalle annamme peruskännykän, jolla perusyhteydenpito toimii, eli sillä voi soittaa ja lähettää tekstiviestejä.

Hän korostaa, että nykyisiä eduskunnan järjestelmiä käytetään yhä useimmin mobiililaitteilla.

– On tärkeätä, etteivät ne vaarannu.

Savola ei kerro, mitkä maat ovat suosituslistalla.

– Jokainen voi kuvitella, mikä se lista voisi olla.

Listaa ei saa liioin ulkoministeriöstä. Sieltä kehotetaan käyttämään maalaisjärkeä.

Suomen johtava kyberasiantuntija, professori Jarno Limnéll kertoo Lännen Medialle, että hän kehottaisi matkaajia erityiseen varovaisuuteen Kiinassa ja Venäjällä.

– Kun itse matkustan näihin maihin, niin jätän omat älylaitteeni kotiin.

Vanha malli mukaan

Kansanedustajan ei tarvitse lähteä reissuun vanhan peruspuhelimen turvin, sillä oma älypuhelinkin voi olla matkassa, kunhan se ei ole eduskunnasta saatu puhelin.

Savolan mukaan edustajat ovat suhtautuneet ohjeiden noudattamiseen hyvin, varsinkin, jos valiokuntien matkat eivät ole olleet kovin pitkiä.

– Silloin vieroitusoireet ovat jääneet vähemmälle.

Älylaitteiden jättäminen kotiin helpottaa myös kantamusten määrää.

– Aika kevyillä matkatavaroilla voi matkustaa, kun on puhe laitteista. Matkoilla voi keskittyä olennaiseen.

Neljästi Venäjällä

Kansanedustaja Simon Elo (sin.) kertoo ymmärtävänsä, että tiettyihin maihin kansanedustajan asemassa ei kannata viedä minkäänlaisia älylaitteita.

Elo on käynyt edustajakaudella neljästi Venäjällä valiokuntamatkalla ja kerran parlamenttien välisten liiton IPU:n kokouksessa Bangladeshissa. Joka kerralla mukana oli korvaava puhelin.

Elo kertoo, että kansanedustajat saivat mukaansa peruspuhelimen lisäksi väliaikaisen tabletin, jolla pystyi selaamaan nettiä hotellissa.

– Vanha peruskännykkä on tietysti hyvin rajallinen. Nyt sen huomaa, kun tulee käytettyä paljon älypuhelinta. Kaikki viestit eivät kulje varapuhelimeen, joten pitää varautua siihen, että tietyistä asioista voi jäädä paitsioon. Muutaman päivän keikalla tämä ei haittaa, mutta jos kyse on pitkästä 1-2 viikon matkata, niin se on jo pitkä aika politiikassa.

Elo huomasi IPU:n kokouksessa, että ruotsalaiskollegoilla oli älypuhelimet käytössään Bangladeshissa.

– Pohdimme tuolloin, että kuinkahan tietoturva-asiat on ajateltu länsinaapurissa.

Neuvoja saatavilla

Suojelupoliisi on julkaissut verkossa oppaan nimeltä Turvallisesti matkalla. Siitä löytyy paljon ohjeita etenkin poliitikoille, virkamiehille ja yrityksen edustajille.

Oppaassa korostetaan, että suomalainen voi olla tehtävänsä vuoksi kiinnostava tiedustelun kohde niin kotimaassa kuin ulkomailla. Mielenkiinto voi kohdistua mukana oleviin asiakirjoihin, laitteisiin ja käytyihin keskusteluihin niin puhelimessa kuin kasvotusten.

Supo haluaa kertoa aiheesta, koska huolellisuudella voi auttaa suojaamaan kansallista turvallisuutta.

Opas neuvoo, että ulkomaille lähtevän on syytä noudattaa organisaation antamia ohjeita matkustus- ja tietoturvallisuudesta.

Oppaan mukaan on turvallisinta, että organisaatiossa on käytössä erilliset, vain matkustuskäyttöön tarkoitetut laitteet.

– Lähtökohtaisesti älä ota mukaan sellaista materiaalia, joka vääriin käsiin joutuessaan voi aiheuttaa vahinkoa organisaatiollesi. Ota mukaan vain sellaisia tietoja ja laitteita, joita tarvitset välttämättä matkalla, opas kertoo.