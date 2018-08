Mato vetää piuhat irti Pyhällä

Juhlavuoden kunniaksi festivaalin taiteellinen johtaja Mato Valtonen lupaa kaikkien aikojen parasta Unpluggedia.

Vuonna 1998 alkunsa saanut tunturifestivaali Pyhä Unplugged juhlii 20-vuotista taivaltaan nyt torstaista sunnuntaihin. Juhlavuoden kunniaksi festivaalin taiteellinen johtaja Mato Valtonen lupaa kaikkien aikojen parasta Unpluggedia.

– Tää on paras Unplugged ikinä! nuo sanat uskon taas kuulevani, hän iloitsee ja toivottaa tutut ja tuntemattomat tervetulleeksi hankkimaan hienoja muistoja Pyhältä.

Hän harmittelee, että seinät tulevat vastaan. Muutamiin konsertteihin ehkä lippuja vielä saa. Suosittu Unplugged on vuosi vuodelta miltei loppuunmyyty.

Mutta, kyse on vain konserteista. Muuten tilaa tunturissa on aina. Luvassa on vilkas viikonvaihde. Majoitusta ja muuta kokemista sekä tekemistä tunturissa ja kansallispuistossa riittää tapahtumaviikonloppuna ja koko syksynä.

Kemijärvi News Kesä matkailulehti kertoo lisää Pyhä Unpluggedista ja Kemijärven kesästä.

