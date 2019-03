May on matkalla Strasbourgiin hiomaan brexit-sopimustaan, josta parlamentti äänestää tiistaina

Sunnuntaina matkalla kirkkoon kuvatun Britannian pääministerin Theresa Mayn oli määrä matkustaa myöhään maanantai-iltana Strasbourgiin.

Katja Ihatsu

Britannian pääministeri Theresa May vahvisti maanantaina The Guardianille, että brittiparlamentti äänestää tiistaina jo kerran hylkäämästään brexit-sopimuksesta. Jos parlamentti hylkää sopimuksen uudestaan, tiedossa on uusi äänestys keskiviikkona ja mahdollisesti myös torstaina.

Äänestysten jälkeen tiedetään, toteutuuko Britannian EU-eron aiemmin ilmoitettu takaraja 29. maaliskuuta, johon on aikaa reilut kaksi viikkoa.

Mayn oli määrä matkustaa myöhään maanantai-iltana Strasbourgiin neuvottelemaan brexit-sopimuksesta EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa, vahvisti Britannian hallituslähde Reutersille.

Juncker ja May neuvottelivat aiemmin maanantaina puhelimessa.

– Britannian pääministeri matkustaa Strasbourgiin tänä iltana, ymmärtääkseni viimeistelläkseen sopimusta, jos mahdollista, jotta siitä voitaisiin käydä merkityksellinen äänestys, sanoi Irlannin ulkoministeri Simon Coveney aiemmin maanantaina The Guardianin mukaan.

EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier totesi maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan, että brexit-neuvotteluja käydään enää Britanniassa hallituksen ja parlamentin kesken. Barnierin mukaan EU ja Britannia olivat käyneet viikonloppuna brexitistä tuloksettomia neuvotteluja.

Sisältö ei tiedossa

Jos parlamentti odotetusti hylkää Mayn hioman brexit-sopimuksen, se äänestää keskiviikkona siitä, lähteekö Britannia EU:sta ilman sopimusta. Jos se äänestää tälle vaihtoehdolle ei, edustajat äänestävät torstaina brexitin siirtämisestä.

Useita konservatiivipuolueen kansanedustajia painosti Mayta vetämään tiistaisen äänestyksen pois todennäköisen tappion takia, The Guardian kertoi. He olisivat halunneet äänestykseen toisenlaisen sopimuksen, mutta May piti kuitenkin kiinni omastaan.

Maanantai-iltana ei ollut vielä tiedossa, millaisia muutoksia EU:n kanssa käydyt neuvottelut ovat tuoneet sopimukseen.