Michael Jackson -kohudokumentti hyväksikäytöstä herätti äläkän, mutta Yle on saanut illan esityksestä kiitosta: Uhreille on helpottavaa, että heitä kuullaan

Tiistai-iltana Ylellä esitetty Leaving Neverland -dokumentti on aiheuttanut kritiikkiä eri puolilla maailmaa. Yleisradion mukaan palautepiikki tasaantui ohjelman esittämisen jälkeen.

Ulla Jäske, Markku Uhari

Pop-muusikko Michael Jacksonin väitettyä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä käsitellyt Leaving Neverland -dokumentti vaikutti aiheuttaneen suuremman palauteryöpyn Yleisradiolle ennen dokumentin esittämistä kuin sen jälkeen.

Yleisradio esitti tiistai-iltana TV2:lla Docventuresin erikoisjaksossa maailmalla kohua herättäneen Leaving Neverland -dokumenttielokuvan kahdessa osassa.

Ylen mukaan dokumentti oli Docventuresin historian kaikkien aikojen katsotuin.

Ylen viestinnän asiantuntija Andréa Högberg kertoo, että palautetta on tullut enemmän kuin normaalisti.

– Kriittiset palautteet pohtivat dokkarin tekotapaa, mutta valtaosa on kiittävää. Pääviestinä on, että asiasta pitää puhua ja hienoa, että nyt puhuttiin perusteellisesti. Uhreille on helpottavaa, että heitä kuullaan, sanoo Högberg.

Kahden miehen tarinat keskiössä

HBO:n tuottama dokumentti kertoo Michael Jacksoniin kohdistetuista hyväksikäyttösyytöksistä.

Dokumentissa Jackson kuvataan lasten ahdistelijana ja seksuaalisena saalistajana. Wade Robson ja James Safechuck kertovat elokuvassa Jacksonin käyttäneen heitä lapsina hyväkseen vuosien ajan.

Jackson kuoli jo noin kymmenen vuotta sitten 50-vuotiaana. Pop-idolin perikunta oli pyrkinyt estämään dokumentin esittämisen.

Ohjelma on synnyttänyt kohua eri puolilla maailmaa.

Muun muassa elokuvan Yhdysvaltojen ensi-iltaa varten lisättiin turvatoimien määrää, ja radiokanavat Uudessa-Seelannissa ja Kanadassa lopettivat Jacksonin musiikin esittämisen.

Simpsonit-televisio-ohjelman tuotantoryhmä veti puolestaan pois jakson, jossa Jackson oli ääninäyttelijänä.

Dokumenttia on kritisoitu myös yksipuolisuudesta ja siitä, että se sisältää asiavirheitä.

Vastaavaa palautetta myös Yle sai ennen esitystä.

”Minäkin olen pedofilian uhri”

Leaving Neverland -dokumenttia kommentoitiin illan aikana ahkerasti sosiaalisessa mediassa.

Palautepiikki kuitenkin rauhoittui ohjelman esittämisen jälkeen, ja keskiviikkoiltapäivään mennessä varsinaista ohjelmapalautetta oli Ylen viestinnän mukaan tullut esityksen jälkeen niukasti.

– Enemmän on tullut palautetta jälkikeskustelusta kuin itse dokumentista, Högberg summaa.

Kiitosta tuli kuitenkin muun muassa siitä, että ohjelman aikana oli käytössä kriisipuhelin seksuaalisen hyväksikäytön uhreille.

– Olen katsonut Leaving Neverlandin nyt useaan otteeseen. Jimmyn ja Waden kokemusten näkeminen auttoi minua ymmärtämään, mitä minulle itselleni on tapahtunut, minäkin olen pedofilian uhri, eräässä palautteessa todetaan Ylen mukaan.

Högbergin mukaan tukipuhelimien päivystys osoittautui illan mittaan tarpeelliseksi.

– Niihin tuli paljon soittoja. Puheluita tuli myös Sexpolle, joka päivysti heitä varten, jotka pelkäävät, että heillä on taipumuksia lapsia kohtaan.