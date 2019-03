Miksi kukaan pääministeriehdokkaista ei halua nostaa esiin EU-osaamistaan – puheenjohtajakauden ja EU-vaalien ansiosta tarjolla tie EU-vaikuttajaksi

Pääministeriehdokkailla on nyt tarjolla tie EU-vaikuttajaksi. Neljän suuren puolueen puheenjohtajat vaalipaneelissa Vero 2019 -tapahtumassa: vasemmalta Pekka Haavisto, Petteri Orpo, Antti Rinne ja Juha Sipilä.

Pekka Mauno

EU-politiikka on loistanut poissaolollaan vaalikeskusteluissa, mutta tuleva pääministeri ei pääse sitä pakoon. Itse asiassa Suomen pääministeriä odottaa puolen vuoden EU-prässi, jonka aikana on mahdollista hankkiutua eurooppalaiseksi valtiomieheksi – jos kiinnostus, osaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet riittävät.

– Koskaan ennen ei ole oltu sellaisessa tilanteessa, johon EU-vaalien jälkeen todennäköisesti joudutaan. EU-instituutioiden järjestäytyminen odottaa tahoa, joka voisi toimia tunnustelijana. Siinä tilanteessa katsotaan puheenjohtajamaa Suomen pääministeriin, sanoo Taneli Lahti, Elinkeinoelämän keskusliiton johtajana Brysselissä toimiva EU-lobbari.

Lahdella on pitkä tausta pääasiassa EU-komission tehtävissä. Ennen elinkeinoelämän lobbariksi siirtymistään Lahti toimi eurosta vastaavan komissaarin Valdis Dombrovskisin kabinettipäällikkönä. Sitä ennen Lahti on kuulunut komissaareina toimineiden Jyrki Kataisen (kok.) ja Olli Rehnin (kesk.) kabinetteihin.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus juuri oikealla hetkellä

Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana heinäkuun alussa. Se tarkoittaa, että Suomi johtaa Euroopan unionin neuvostoa, jonka päätehtävä on hyväksyä jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.

Neuvosto on muodollisesti EU-parlamentin kanssa tärkein EU:n päättävä elin, vaikka suuret poliittiset linjaukset tehdäänkin päämiesten Eurooppa-neuvostossa.

Tällä kertaa Suomen puheenjohtajuuskausi osuu tilanteeseen, jossa toukokuussa on järjestetty EU-vaalit, parlamentin poliittinen järjestäytyminen on alkutekijöissään, uusi EU-komissio pitäisi muodostaa, valtiopäämiesten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja pitäisi valita.

– Näiden asioiden luotsaaminen vaalien jälkeisen uuden tilanteen keskellä on puheenjohtajamaan tehtävä, näin ainakin moni Brysselissä ajattelee. Tietysti tuleva pääministeri voi myös jättää tämän historiallisen mahdollisuuden käyttämättäkin ja ajatella, että me hoidetaan vain välttämättömät asiat, sanoo Taneli Lahti.

Rutiinitehtävät eivät rasita, brexit ja EU-budjetti sitäkin enemmän

Euroopan unionin neuvostolle kuuluva lainsäädäntötyö ei puheenjohtajamaan pääministeriä paljon rasita. Suomen hallituksen EU-ministerivaliokunnassa tehtiin tammikuussa arvio, että Romanian puheenjohtajuuskaudelta periytyy noin 100 lainsäädäntöhanketta. Uutta ei synny, kun eroavan komission ja aloittavan parlamentin lainsäädäntötyö on keskeytyksissä.

– EU:n rahoituskehyksistä sopiminen on puheenjohtajuuskauden asioista poliittisesti kiistanalaisin. Siinä jäsenmaiden kannat eroavat merkittävästi, ja ratkaisun etsiminen lankeaa Suomelle puheenjohtajamaana, sanoo yleisen valtio-opin professori Mikko Mattila Helsingin yliopistosta.

Mattila on tutkinut Euroopan unionin neuvoston toimintaa ja siellä tapahtuvaa päätöksentekoa. Se poikkeaa muiden EU-instituutioiden päätöksenteosta siten, että neuvosto tavoittelee yksimielisyyttä ja välttelee äänestyksiä.

– Puheenjohtajamaan aikaa menee yhteisymmärryksen hakemiseen, että mikään jäsenmaista ei äänestäisi lopputulosta vastaan. Äänestämistä tapahtuu hyvin harvoin, sillä neuvosto haluaa ulospäin näyttää yhtenäiseltä, sanoo Mattila.

Toinen Suomen kautta varmuudella työllistävä asia on brexit.

– Vaikka brexitin suuret linjat päätetään Eurooppa-neuvostossa, valtava määrä asioita erosopimuksen käytännön toimeenpanosta jää Suomen johtamalle Euroopan unionin neuvostolle. Tosin vielä ei tiedetä, mitä Britannia brexitin osalta päättää, sanoo Mattila.

Suomi listasi omia tavoitteita, perussuomalaiset irtaantui ilmastolinjauksesta

Suomella on omiakin tavoitteitaan, joita se pyrkii edistämään puheenjohtajuuskaudella. Eduskuntapuolueista koottu työryhmä listasi niitä viime lokakuussa.

Suomen painopistealueita on kolme. Kansalaiset keskiöön -tavoitteella tarkoitetaan unionin talouspolitiikan pelisääntöjen kuulumista kaikille jäsenmaille. Ilmastopolitiikka haltuun -tavoitteella halutaan Parisiin ilmastosopimuksen päästötavoitteiden toteuttamista kaikille politiikan lohkoilla. Vahvempi Eurooppa -tavoite puolestaan tarkoittaa EU-johtoisen puolustusyhteistyön kehittämistä.

Mitä näille tavoitteille tapahtuu, jos muut asiat jyräävät ne taka-alalle?

– Nämä teemat ovat sellaisia, että niiden taakse on löydettävissä iso joukko jäsenmaita. On erittäin tärkeää, että Euroopan unionissa saadaan tehokkaaseen ilmastopolitiikkaan mukaan myös ne maat, jotka ovat näissä asioissa jäljessä. Eurooppalaisen puolustusyhteistyön edistäminen on myös vahvasti Suomen intresseissä, vastaa kansanedustaja Arto Satonen (kok.).

Satonen on EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan puheenjohtaja ja johti puheenjohtajuuskauden ohjelmaa tehnyttä työryhmää.

– Pienen vaikutusvalta voi olla kokoaan paljonkin suurempi, jos me ymmärrämme liittoutua EU:n keskeisten vaikuttajamaiden kuten Saksan ja Ranskan kanssa Pohjoismaita unohtamatta. Puheenjohtajamaa tarvitsee erityisen hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä EU:n johtavien maiden johtajien kanssa saadakseen tavoitteitaan läpi, vastaa puolestaan suuren valiokunnan jäsen Sirkka-Liisa Anttila (kesk.).

– Puheenjohtaja joutuu ottamaan käsittelyyn kaikki ajanjaksoon sattuvat kysymykset. Osa on omia prioriteettejamme, osa muiden. Suomen on pidettävä huolta siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta ja kiertotalous säilyvät EU:n keskiössä myös oman puheenjohtajuuskautemme jälkeen, sanoo parlamentaarisen EU-puheenjohtajuustyöryhmän jäsen Pekka Haavisto (vihr.).

Kaikki puolueet eivät puheenjohtajuuskauden tavoitteisiin sitoutuneet. Perussuomalaisille ei sopinut ilmastopolitiikan linjaus.

– Suomen pitäisi ylipäänsäkin tuoda painokkaammin esille itselleen tärkeitä edunvalvontakysymyksiä muun muassa metsäteollisuuden suhteen kuin Suomi on nyt aikomassa tehdä. Suomen asenne on liian virkamiesmäinen ja ”paavillinen”, kun pienen maan pitäisi käyttää tilaisuus edukseen, sanoo puheenjohtajuustyöryhmän jäsen Jani Mäkelä (ps.).

Vaikutusvaltaa saa osaamisella ja hyvillä verkostoilla EU-pääministereihin

Pääministeriehdokkaista kaikilla on ministeriaikaista kokemusta EU-politiikasta. Millaisia ominaisuuksia vaaditaan, jos haluaa vaikutusvaltaiseen rooliin?

– Pääministerillä pitää itsellään olla vahva tietoon ja osaamiseen perustuva näkemys Euroopasta ja lisäksi puhelimessa riittävästi keskeisten EU-maiden päämiesten numeroita, joihin voi soittaa. Nämä ovat kaksi ominaisuutta, jotka tulevalla pääministerillä olisi hyvä olla, sanoo Taneli Lahti.