Miksi puolialaston Touko Aalto läiski ihmistä takapuolelle homoklubilla?

STT

Helsinki

Vihreiden puheenjohtajasta Touko Aallosta leviää Facebookissa kuvia, joissa hän juhlii paidattomana tukholmalaisella homoklubilla ja poseeraa drag-artistien kanssa. Yhdessä kuvassa Aalto näyttää läiskivän kumartunutta ihmistä takapuolelle. Asiasta kertoo Seiska.

Mistä on kysymys, Touko Aalto?

– Olin eilen (torstaina) Ruotsin miljöpartietin (vihreiden) vieraana Tukholmassa. Pidin puheen poliittisessa keskustelutilaisuudessa, ja puolue kutsui minut Europride-tilaisuuteen. Hostit kutsuivat minut vielä Europride-tapahtuman jatkoklubille. Klubilla oli aika trooppinen ilmasto ja suurin osa ihmisistä tanssi ilman paitaa. Minuakin pyydettiin jossain vaiheessa ottamaan paita pois, se kuului vähän etikettiin. Ja jos drag-artisti tulee viereen ja pyytää kuvia, niin miksipä ei. Ei siinä sen kummempaa ole taustalla, enkä oikein tiedä, mikä tässä kohun aiheutti.

Pidätkö toimintaasi sopivana puoluejohtajalle?

– Jokainen voi varmasti itse päätellä. Mutta jos näkisin, että joku muu puoluejohtaja olisi yhdenvertaisuuden puolesta pride-kulkueessa tai -tapahtumissa, niin näkisin sen vain hyvänä asiana. Minulle ihmisoikeudet ja vähemmistöjen arvojen kunnioittaminen on kaikkein tärkein asia. Tämä oli heidän yhteisöllinen juhlansa ja minusta sitä voi kunnioittaa, eikä siitä tarvitse erikseen mitään kohuja lähteä hakemaan. Eiköhän tässä maailmassa ole vähemmistöjä ja ihmisoikeuksia poljettu jo niin valtavasti, että se on aihe tehdä juttuja, eikä se, että ihminen osallistuu heidän juhliinsa.

Olitko päihtyneenä kuvienottohetkellä?

– Yhden oluen taisin siinä itse klubilla juoda, mutta en ollut päihtynyt missään vaiheessa. Muistan tarkkaan kaiken, mitä on tapahtunut. Ainoa päihde siinä vaiheessa oli hyvä tunnelma. Pride-juhlien henkeen ei kuulu päihtyminen. Se että ihmiset tanssii, juhlistaa yhdenvertaisuutta ja ollessaan kutsuttuna tuollaiseen tilaisuuteen heittäytyvät tunnelmaan mukaan, jos se on jollekin ongelma, niin sitten se on.