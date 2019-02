Ministeri Annika Saarikko: Olen toiveikas, sote-uudistuksen läpivienti on mahdollista vaalikaudella

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että sote- ja maakuntauudistus otti tänään ison askeleen eteenpäin.

Kirsi Turkki

Helsinki

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sai perustuslakivaliokunnan 70 sivun mittaisen lausunnon eteensä samaan aikaan kun valiokunta tiedotti lausuntonsa sisällöstä.

– Pidän suuressa arvossa sitä, että lopputulos on yksimielinen. Tämä on tärkeä askel eteenpäin.

Saarikon mukaan perustuslakivaliokunnan ponsien määrän sijaan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä ne pitävät sisällään. Osa on teknisluonteisia ja osa vaativia juridisia muutoksia.

– Kiinnitin huomiota siihen, että valiokunnan puheenjohtaja sanoi, että esitys ei edellytä enää rakenteellisia muutoksia. Hän kuvaili muutoksia valtiosääntöoikeudelliseksi hienosäädöksi. Lisäksi velvoittavat muutokset on selkeästi kohdennettu tiettyihin pykäliin ja niihin on sisällytetty ratkaisuehdotus. Nämä seikat edesauttavat mahdollisuuksia edetä tämän uudistuksen kanssa. Olen toiveikas, että ratkaisut on löydettävissä, mutta se tulee vaatimaan kovaa työtä.

Saarikon mukaan ministeriössä tehdään töitä yli viikonlopun, jotta valiokunnan toiveeseen ratkaisuehdotuksista kyetään vastaamaan.

Saarikko sanoo, että notifikaatio on EU-juridisesti hyvin vaativa.

– Oleellista on, että sitä ei ole kirjattu velvoittavana muutoksena. Valiokunta tarjoaa mahdollisuuden myös oikeusvarmuusilmoitukseen, joka on menettelynä kevyempi ja se ei estä lainsäädännön etenemistä. On merkittävää, että tarjotaan ratkaisumahdollisuus, Saarikko kiittelee.

Hänen mielestään nopeasti katsottuna kaikkein vaikeimmat asiat liittyvät tietosuojaan. Maakuntien rahoituksen varmistamiseen on hänen mukaansa ratkaisut löydettävissä.

– Käsitykseni mukaan perustuslakivaliokunta pitää rahoituksen kriteereitä parantuneina, mutta esittää vielä muutoksia, jotka eivät ole mahdottomia.